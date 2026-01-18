Prema njegovim riječima, razgovori su bili sadržajni i fokusirani na planove za ekonomski razvoj i prosperitet, kao i na bezbjednosne garancije za Ukrajinu, uz poseban akcenat na praktične mehanizme njihove primjene i sprovođenja.

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Ukrajinska delegacija boravila je tokom vikenda u Majamiju, gdje je sa američkim zvaničnicima razgovarala o mogućim rješenjima za okončanje rata sa Rusijom.

Delegaciju Ukrajine predvodio je ministar odbrane Rustem Umerov, koji se večeras oglasio na platformi X. On je naveo da su tokom dvodnevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama vođene intenzivne konsultacije sa visokim američkim predstavnicima.

„Tokom protekla dva dana, zajedno sa Kirilom Budanovom i Davidom Arahamijom, boravili smo u SAD. Sa američke strane, u razgovorima su učestvovali specijalni izaslanik za mirovne misije Stiv Vitkof, Džared Kušner, sekretar kopnene vojske SAD Den Driskol i član osoblja Bijele kuće Džoš Gruenbaum“, naveo je Umerov.

Over the course of two days, together with Kyrylo Budanov and David Arakhamia, we worked in the United States.



On the American side, the consultations included Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff, Jared Kushner, U.S. Secretary of the Army Dan Driscoll, and White House… — Rustem Umerov (@rustem_umerov)January 18, 2026

Umerov je dodao da su američki partneri informisani o nedavnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu Ukrajine, naglašavajući ozbiljnost bezbjednosne situacije na terenu.

Takođe je istakao da je dogovoreno da se rad nastavi na nivou ekspertskih timova tokom naredne faze konsultacija, koja će biti održana u Davosu.