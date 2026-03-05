Centralna komanda očekuje da će rat protiv Irana potrajati još najmanje 100 dana i traći joj oficija vojne obavještajne službe.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske zatražila je od Pentagona da pošalje još oficira vojne obavještajne službe u glavni štab u Tampi na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama jer očekuju da rat sa Iranom potraje još najmanje 100 dana, piše "Politiko" koji je imao uvid u dokument. Izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" počela je u subotu 28. februara kada je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

"Ono što smo vidjeli je potpuno ad hok operacija gdje se činilo da niko zapravo nije razumio ili vjerovao da je vojna akcija neizbježna. Izgleda kao da su se probudili u subotu ujutru i odlučili da započnu rat", izjavio je Džerald Fajerstajn, bivši visoki američki diplomata koji se bavio tokom karijere Bliskim istokom.

Prema pisanju američkog lista, Sjedinjene Države da što prije obezbijede dodatna sredstva u vidu ljudstva i vojne opreme kako bi mogli da nastave vojni sukob sa Iranom. Pentagon aktivno radi od početka ove nedelje na slanju još sistema protivvazdušne odbrane (PVO).