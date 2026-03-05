logo
Evo ko čeka Acu Amadeusa na aerodromu u jeku skandala: Atraktivna plavuša ga traži, a on pobjegao od medija (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Amadeus bend je stigao večeras u Beograd nakon australijske turneje, međutim, od Ace Amadusa ni traga ni glasa.

Evo ko čeka Acu Amadeusa na aerodromu u jeku skandala Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Večeras je na beogradski aerodrom stigao Amadeus bend po završetku australijske turneje. O momcima se poslednjih dana dosta pisalo, tačnije o jednom članu - Aci Amadeusu, koji se našao u žiži javnosti zbog sukoba sa ćerkom i suprugom.

Letjele su međusobne žestoke optužbe o nasilju i zlostavljanju u porodici, navodnoj ženinoj aferi sa učenikom i konzumiranju nedozovoljenih supstanci.

Pogledajte scenu sa aerodroma:

Pogledajte

00:29
Amadeus bend bez Ace stigao u Beograd: Muzicar izbegao medije u jeku skandala sa porodicom
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ipak, dežurno oko novinara MONDA zabilježilo je da je Acu čekala misteriozna plavuša, sa sve ljubimcem u naručju, a od njega ni traga ni glasa:

Pogledajte

00:20
Misteriozna devojka ceka Acu Amadeusa na aerodromu: Drzi psa i trazi muzicara, od njega ni traga
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

