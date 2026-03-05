Evo ko čeka Acu Amadeusa na aerodromu u jeku skandala: Atraktivna plavuša ga traži, a on pobjegao od medija (Video)

Amadeus bend je stigao večeras u Beograd nakon australijske turneje, međutim, od Ace Amadusa ni traga ni glasa.
Večeras je na beogradski aerodrom stigao Amadeus bend po završetku australijske turneje. O momcima se poslednjih dana dosta pisalo, tačnije o jednom članu - Aci Amadeusu, koji se našao u žiži javnosti zbog sukoba sa ćerkom i suprugom.
Letjele su međusobne žestoke optužbe o nasilju i zlostavljanju u porodici, navodnoj ženinoj aferi sa učenikom i konzumiranju nedozovoljenih supstanci.
Pogledajte scenu sa aerodroma:
Ipak, dežurno oko novinara MONDA zabilježilo je da je Acu čekala misteriozna plavuša, sa sve ljubimcem u naručju, a od njega ni traga ni glasa: