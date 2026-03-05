Novi raketni napad na Dubai, stanovnicima stiglo hitno upozorenje.
Stanovnicima Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima stiglo je hitno upozorenje pred novi raketni napad Irana nakon ranijeg napada balističkom raketom. Stanovnicima je poručeno da potraže zaklon u najbližoj zgradi ako su na ulici, da se udalje od prozora i vrata i da se klone otvorenih područja, prenosi "Gulf News".
⚡️A general alarm has been declared in Dubai due to a missile threat. Residents have been urged to seek shelter.https://t.co/iPbFsP9HKPpic.twitter.com/hd4bSBEj64— NEXTA (@nexta_tv)March 5, 2026
Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili i snimci raketnog napada na Dubai. Bjeloruska novinska agencija "NEXTA" je objavila snimak sa gradskih kamera u Dubaiju na kom se vidi kako aktivno radi protivvazdušni sistem Dubaija.
Monitoring channels are publishing footage of the air defense systems operating in Dubai.https://t.co/K0SW5qFZhnpic.twitter.com/6JmY3RP9Jr— NEXTA (@nexta_tv)March 5, 2026