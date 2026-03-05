Novi raketni napad na Dubai, stanovnicima stiglo hitno upozorenje.

Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Stanovnicima Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima stiglo je hitno upozorenje pred novi raketni napad Irana nakon ranijeg napada balističkom raketom. Stanovnicima je poručeno da potraže zaklon u najbližoj zgradi ako su na ulici, da se udalje od prozora i vrata i da se klone otvorenih područja, prenosi "Gulf News".

⚡️A general alarm has been declared in Dubai due to a missile threat. Residents have been urged to seek shelter.https://t.co/iPbFsP9HKPpic.twitter.com/hd4bSBEj64 — NEXTA (@nexta_tv)March 5, 2026

Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavili i snimci raketnog napada na Dubai. Bjeloruska novinska agencija "NEXTA" je objavila snimak sa gradskih kamera u Dubaiju na kom se vidi kako aktivno radi protivvazdušni sistem Dubaija.