Izraelska vojska nastavlja napade na Iran, gađajući hiljade ciljeva i ubivši na stotine vojnika, dok im SAD pomažu.

Izvor: Profimedia/APFootage/Alamy

Izraelska vojska planira da nastavi operacije protiv Irana još najmanje nedelju do dvije, s ciljem da pogodi hiljade dodatnih ciljeva povezanih s iranskim režimom. Cilj kampanje, koja je započela prije nekoliko dana, jeste sistematsko slabljenje vojnih kapaciteta Irana, piše The Times of Israel.

Hiljade pogođenih ciljeva i poginulih vojnika

Od početka sukoba izraelsko ratno vazduhoplovstvo bacilo je više od 5.000 bombi na ciljeve u Iranu, saopštila je vojska. Navode da borbeni avioni "nastavljaju da učvršćuju vazdušnu nadmoć nad celim Iranom, s posebnim naglaskom na područje Teherana".

Jedan viši oficir izraelskih vazdušnih snaga izjavio je da su u udarima poginule hiljade iranskih vojnika.

"U poslednja dva dana ubili smo hiljade pripadnika iranskih snaga", rekao je u video poruci pukovnik "Alef", zapovednik vazdušne baze Ramat David, identifikovan samo prvim slovom hebrejskog alfabeta.

Pukovnik je dodao da je i sam učestvovao u napadu na ogroman vojni kompleks u istočnom Teheranu. "Nekoliko sekundi prije ispuštanja bombi pogledao sam lijevo i desno i video desetine borbenih aviona pored sebe. Lete slobodno, ispuštaju stotine tona preciznog streljiva i uništavaju ciljeve", rekao je.

Napad na vojni kompleks u Teheranu

Izraelske vazdušne snage (IAF) juče su saopštile o "opsežnim" napadima na veliki iranski vojni kompleks u Teheranu, u kojem su smješteni štabovi i osoblje ključnih djelova iranskog bezbjednosnog aparata. Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), više od 100 borbenih aviona učestvovalo je u napadu na kompleks u istočnom Teheranu, pri čemu je bačeno preko 250 bombi.

IDF navodi da su pogođeni štabovi Iranske revolucionarne garde, njenih snaga Quds, obaveštajne uprave, paravojne formacije Basij, iranske kibernetičke jedinice, kao i jedinice specijalnih snaga i postrojbi za "suzbijanje protesta".

"Štabovi su pogođeni dok su u njima bili funkcioneri iranskog terorističkog režima, odgovorni za upravljanje kampanjom, promovisanje terorističkih planova protiv Izraela i zemalja u regionu, kao i za represiju nad iranskim civilima", stoji u saopštenju vojske.

Podela zadataka sa američkom vojskom

Izraelska vojska otkrila je i detalje o podeli zadataka sa američkim snagama, koja se zasniva na geografskom položaju, vrsti ciljeva i komparativnim prednostima. Geografski, izraelske snage djeluju protiv iranskih lansera balističkih projektila i drugih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu, odakle se ispaljuju projektili dugog dometa prema Izraelu.

Istovremeno, američka vojska gađa iranske lansere u južnom Iranu, koje Teheran koristi za napade na američke baze u Zalivu. Podela postoji i prema vrstama ciljeva. Na primer, američka vojska preuzela je odgovornost za napade na cijelu iransku mornaricu, dok se Izrael fokusirao na druge mete, poput lokacija povezanih s režimom u Teheranu.

Uz to, izraelske vazdušne snage u velikoj mjeri se oslanjaju na američke kapacitete za dopunu goriva u vazduhu, s obzirom na to da SAD imaju otprilike deset puta veću flotu vazdušnih tankera. Desetine američkih tankera stacionirano je u Izraelu.

"Prvi pravi zajednički rat"

Izraelski vojni zvaničnici opisuju ovaj sukob kao prvi pravi zajednički rat Izraela i SAD, koji je uslijedio nakon višemjesečnog zajedničkog planiranja.

U Izraelu i SAD djeluju "zajednički koordinacioni centri" koji usklađuju obavještajne podatke, ciljeve i odbranu, a u Izraelu je stacionirano više od 1.000 američkih vojnika.

"Ovo je rat koji se vodi na engleskom", rekao je jedan vojni zvaničnik.

Načelnik Generalštaba IDF-a, general-pukovnik Ejal Zamir, svakodnevno razgovara sa komandantom američkog Centralnog komande (CENTCOM), admiralom Bradom Cooperom.

U međuvremenu, neki zvaničnici IDF-a veruju da bi se i zalivske države, koje je Iran takođe napao, mogle ofanzivno priključiti kampanji. Do sada su uglavnom učestvovale u odbrani, rušeći iranske projektile i dronove.

Zapovjednik izraelskih vazdušnih snaga, general-bojnik Tomer Bar, u srijedu je otkrio i da izraelske specijalne snage sprovode "izvanredne" operacije.

"Pripadnici specijalnih postrojbi vazdušnih snaga trenutno sprovode izvanredne misije koje bi mogle podstaći maštu", napisao je Bar u poruci vojnicima, ne navodeći dodatne detalje o prirodi i lokaciji tih operacija.