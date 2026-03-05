WhatsApp bi uskoro mogao da dobije Plus pretplatu sa naprednim opcijama prilagođavanja i dodatnim funkcijama za zahtevnije korisnike.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon godina besplatnog korišćenja, WhatsApp se pridružuje trendu uvođenja pretplata i razvija novi premijum plan pod nazivom WhatsApp Plus.

WABetaInfo, poznat po otkrivanju predstojećih funkcija unutar WhatsApp aplikacije, pronašao je dokaze da kompanija Meta testira premijum funkcije kako bi stekla dodatnu zaradu na korisnicima kojima su potrebne naprednije mogućnosti.

Važno je naglasiti da će osnovna verzija aplikacije ostati besplatna, dok će Plus biti opcioni paket za one koji žele više od standardnog iskustva.

Korisnici koji se odluče za pretplatu dobiće pristup naprednim opcijama prilagođavanja, uključujući 14 novih ikonica aplikacije, različite boje elemenata interfejsa i ekskluzivne teme za četove.

Izvor: WaBetaInfo

Jedna od najkorisnijih funkcija biće mogućnost fiksiranja (pinovanja) do 20 razgovora na vrh liste, što je značajan skok u odnosu na trenutno ograničenje od samo tri četa.

Osim toga, pretplatnici će dobiti pristup unikatnim stikerima, posebnim melodijama zvona i interaktivnijim reakcijama na poruke.

Iako Meta već nudi Meta Verified paket za biznis korisnike po ceni od 15 dolara mjesečno, WhatsApp Plus je dizajniran za obične korisnike koji žele veću kontrolu nad svojim sandučetom.

Zanimljivo je da je WhatsApp prvobitno počeo kao platforma koja se plaćala, da bi godinama bio postao besplatan, a sada se krug zatvara uvođenjem dodatnih pogodnosti za one koji su spremni da izdvoje novac.

Tačna cijena pretplate još uvijek nije zvanično potvrđena, ali se očekuje da će Meta uskoro otkriti više detalja kako se projekat bude približavao lansiranju.