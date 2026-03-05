Prvostepenom presudom Višeg suda, A. F. je oglašen krivim jer je u januaru 2023. godine, u jednom stanu u Podgorici, upotrebom sile i prijetnje prinudio oštećenu na obljubu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Podgoričanin A. F. osuđen na četiri godine zatvora zbog krivičnog djela silovanje.

Vijeće Apelacionog suda odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog, čime je odluka krivičnog vijeća sudije Ivana Perovića postala pravosnažna.

Prvostepenom presudom Višeg suda, A. F. je oglašen krivim jer je u januaru 2023. godine, u jednom stanu u Podgorici, upotrebom sile i prijetnje prinudio oštećenu na obljubu. Kako se navodi u presudi, optuženi je oštećenu poznavao od ranije, a kritični događaj desio se nakon što je ona došla u njegov stan, prenosi Dan.

Tokom postupka, odbrana je negirala izvršenje krivičnog djela, tvrdeći da je odnos bio dobrovoljan. Ipak, sud je te navode odbacio kao neosnovane, ocjenjujući da su iskaz oštećene, kao i nalazi sudskih vještaka medicinske struke, jasno potvrdili da je čin izvršen prinudom.

"Iskaz oštećene bio je u skladu sa sadržinom izvještaja ljekara specijaliste, kojim su konstatovane povrede u predjelu lica i tijela, nastale u vrijeme koje se poklapa sa kritičnim događajem", navodi se u obrazloženju odluke.

Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti slučaja, a u izrečenu kaznu od četiri godine zatvora A. F. će biti uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru.