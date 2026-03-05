Dodao je da Čađenović nije davao uputstva da se neko lice, za koje su postojali dokazi, ne procesuira.

Bivši načelnik policijskog Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala Milorad Žižić kazao je da su u saradnji sa specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem procesuirani čelnici kavačkog klana Slobodan Kašćelan, Radoje Zvicer, Miloš Radonjić, Milan Vujotić i brojni članovi te kriminalne organizacije, i to za najteža krivična djela otmice i ubistva, pišu Vijesti.

Žižić je danas ponovo svjedočio u Višem sudu u Podgorici, pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović. On je odgovorio na 100 pitanja optuženog Saše Čađenovića, u nastavku suđenja tom suspendovanom specijalnom tužiocu, bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću i nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

“Prvi Skaj paket od Europola, koji se ticao ubistva Nikole Stanišića stigao je 12. aprila 2021. godine, a već 21. aprila te godine je predmet bio procesuiran. Specijalni tužilac Čađenović je bio postupajući tužilac i decidno je tražio da svaki navod iz Skaja pokušamo da potvrdimo materijalnim dokazima”, kazao je Žižić.

Dodao je da Čađenović nije davao uputstva da se neko lice, za koje su postojali dokazi, ne procesuira.

“Niko od inspektora nije se žalio na postupanje tužioca Čađenovića, osim u dijelu da su se akcije i analize predmeta sprovodile i vikendom. Na osnovu Skaj materijala smo uspjeli da identifikujemo određena lica, dok su određene osobe već bile identifikovane na osnovu pristiglog Skaj paketa. Sve to je dokumentovano u krivičnim prijavama i službenim zabilješkama”, kazao je Žižić.

Naveo je da su tada bili uhapšeni pripadnici kavačkog klana Slobodan Kašćelan, Krsto Maroš, Radoje Živković, Zoran Kažić, Darko Prelević, Zdravko Perunović koji je već bio u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Vladimir Vučković i Srđan Jurišević. Dodao je da je Odsjek kojim je rukovodio imao određene podatke da će pripadnici kotorske policije eventualno odavati podatke procesuiranim licima, zbog čega je ova akcija bila namijenjena samo za najuži krug policije.

“Sudija za istragu ih je tada pustio na slobodu, a tužilac Čađenović odmah uložio žalbu krivičnom vijeću, dok je nama rekao da ih nadziremo. Na taj način smo kupovali vrijeme”, kazao je Žižić. Nakon žalbe tužioca, i nakon odluke vijeća da im se odredi pritvor, uhapšeni su Kašćelan, Vučković i Kažić, dok su se Zvicer i Vujotić nalazili u bjekstvu.

“Sjećam se da nam je Čađenović naglasio da prioritet bude hapšenje Kašćelana i Miloša Radonjića, jer su oni visokopozicionirani u kavačkom klanu”, naveo je svjedok.

U vezi pripreme za ubistva srpskih državljana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Žižić je kazao da Čađenović nije pokazao posebnu zainteresovanost za taj predmet.

“Nikakvog posebnog tretmana oni nijesu imali, osim to što su njihove aktivnosti praćene i nakon što su uhapšene osobe koje su pripremale njihovu likvidaciju”, kazao je Žižić.

Dodao je da su u julu 2021. godine dobili obavještajni paket od Europola u vezi otmice i ubistva člana škaljarskog klana Mila Radulovića zvanog Kapetan. Pored toga, stigao je i obavještajni paket za ubistvo Adisa Spahića i Damira Hodžića.

“Za ubistvo Hodžića i Spahića procesuirani su Belivuk, Miljković a onda i osobe iz kavačke kriminalne grupe iz Crne Gore jer su već ta imena bila obuhvaćena u drugim predmetima. Čađenovićev prioritet je bio da se pronađu posmrtni ostaci Hodžića, Spahića, Stanišića i Radulovića jer mu je to bilo bitno za procesuiranje osumnjičenih”, istakao je Žižić, prenose Vijesti.

Dodao je da su, u mjestu gdje se desilo ubistvo Hodžića i Spahića, tada provjeravali više kuća, te da su pronašli kuću u kojoj se desila likvidacija.

“Strugali smo zidove, micali parket i pokušavali da nađemo tragove krvi. Čađenović nam je rekao da izvrnemo sve iz kuće, da nađemo i svaku dlaku. Sprovodili smo i mjere tajnog nadzora prema nekim licima koji se povezuju sa ovim predmetom”, rekao je Žižić i dodao da nema saznanja da je Čađenović bilo koga štitio.

Suđenje se nastavlja 16. marta.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali penzionisani tužilac Katnić i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kavački kriminalni klan.