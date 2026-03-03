Pogođen američki konzulat u Dubaiju.
Mediji iz Dubaija su javili da je večeras pogođena zgrada američkog konzulata u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), prenosi "Gardijan". Prve informacije kažu da nema povređenih.
Na društvenim mrežama se pojavio i snimak nakon udara iranskih dronova. Vidi se gust oblak crnog dima iznad konzulata i panika na ulicama.
WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai.https://t.co/QrULsd95xRpic.twitter.com/49JgzIu9jc— Clash Report (@clashreport)March 3, 2026