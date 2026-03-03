Izraelski premijer Netanjahu najavio je nastavak napada na Iran i Hezbolah, ističući da će odgovoriti još većom silom na prijetnje.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nastaviti da "snažno napada Iran" i da će odgovoriti "još većom silom" protiv proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu.

"Nastavljamo snažno da napadamo Iran. Naši piloti lete iznad Irana i Teherana, kao i Libana. Hezbolah je napravio ogromnu grešku napadajući nas. Već smo snažno odgovorili i odgovorićemo još većom silom", rekao je izraelski premijer tokom posjete vazduhoplovnoj bazi Palmahim u centralnom Izraelu.

Izraelska vojska saopštila je da je danas pokrenula niz napada na infrastrukturu Teherana, četvrtog dana rata sa Sjedinjenim Državama protiv Islamske Republike.

"Vazduhoplovne snage pokrenule su niz velikih napada na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u saopštenju vojske.

Mjesta za proizvodnju raketa

Novinska agencija Tasnim je izvestila da su "američki i izraelski ratni avioni" pogodili centar Teherana. Izraelska vojska je takođe saopštila da je pogodila postrojenja za proizvodnju balističkih raketa širom Irana.

"Tokom udara širom Irana, izraelska vojska je ciljala industrijske lokacije koje iranski režim koristi za proizvodnju oružja, posebno balističkih raketa", navodi se u saopštenju, prenosi Index.

Vojska je precizirala da je ciljala desetine lokacija u Isfahanu u centralnom Iranu, povezanih sa mrežom balističkih raketa, posebno lansirne rampe i skladišta.