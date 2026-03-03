"On je preživio pokušaj ubistva" navodi ovaj medij, pozivajući se na dobro obaviještene izvore koji tvrde da Ahmadinedžad nije povrijeđen i prebačen je sigurno mjesto.

Izvor: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

Iranska opoziciona televizija Iran internešenel, sa sjedištem u Londonu, objavila je pod oznakom "ekskluzivno" da je bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad živ.

"On je preživio pokušaj ubistva" navodi ovaj medij, pozivajući se na dobro obaviještene izvore koji tvrde da Ahmadinedžad nije povrijeđen i prebačen je sigurno mjesto.

Podsjeća se da su tokom proteklog vikenda, za vrijeme izraelskih vazdušnih udara, iranski mediji objavljivali kontradiktorne informacije o sudbini Ahmadinedžada, pri čemu su neki tvrdili da je ubijen, a drugi to nisu mogli da potvrde.