Protiv M.V. (22) je podnijeta i krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija uhapsila je M.V. (22) iz tog grada, zbog sumnje da je omlavažavao policajca tokom fudbalske utakmice Budućnost – Dečič, kao i da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

“Naime, M.V. se sumnjiči da je 1. marta ove godine, tokom utakmice između FK Budućnost i FK Dečić, na gradskom stadionu pod Goricom u Podgorici, počinio prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – omalovažavanje službenog lica prilikom vršenja službene dužnosti”, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije navode da je M.V., navedenog dana, na tribinama stadiona, na javnom mjestu omalovažavao policajca koji je bio angažovan na poslovima održavanja stabilnog javnog reda i mira na navedenoj utakmici, upućujući mu riječi uvredljive sadržine, nakon što je prethodno upozoren od strane policijskog službenika zbog verbalnog konflikta sa drugom osobom, prisutnom na tribinama.

“M.V. je tom prilikom, takođe, upotrebom fizičke snage, polomio plastičnu stolicu sa tribine u namjeri da je baci u pravcu lica sa kojim je prethodno bio u verbalnom konfliktu”, kazali su iz policije.

Nakon prikupljenih obavještenja, M.V. je uhapšen zbog navedenog prekršaja, a protiv njega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.