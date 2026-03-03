Tramp najavio prekid trgovinske saradnje sa Španijom.

Američki predsjednik Donald Tramp je u Bijeloj kući ugostio njemačkog kancelara Fridriha Merca sa kojim razgovara o mnogim temama sa fokusom na rat na Bliskom istoku kada je javno kritikovao Kira Starmera, premijera Velike Britanije, jer mu nije dozvolio da koristi vojne baze za napade na Iran. Tramp je potkačio i Španiju koja je odbila istu stvar za svoju zemlju i čak je zaprijetio da Sjedinjene Države prekidaju svaki vid trgovinske saradnje sa njima.

"Španija nam je rekla da ne možemo da koristimo njihove vojne baze. U potpunosti obustavljamo trgovinu sa Španijom jer su odbili da povećaju budžet za odbranu.

Sjedinjene Države će nastaviti da koriste vojne baze u Španiji za operacije protiv Irana, ako je to potrebno. Bez obzira da li se to dopada Španiji", zaprijetio je Tramp.