Policija je postupala po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
Danilovgradska policija uhapsila je danas, po izlasku iz pritvora, Nikšićanina Petra Mujovića (25), člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije (UP).
“Naime, službenici Istražnog zatvora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su u julu 2023. godine pronašli više pvc pakovanja sa marihuanom, praškastu materiju bijele boje, kao i više komada tableta, za koje je sprovedenom kriminalističkom obradom i neophodnim vještačenjima utvrđeno da pripadaju P.M”, kazali su iz UP.
Mujović je danas uhapšen nakon što je trebalo da napusti prostorije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), zbog isteka pritvora u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je počinio krivična djela sa elementima organizovanog kriminala.
“On je danas sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje”, zaključuju iz policije.