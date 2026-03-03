Izraelska vojska potvrdila da je uništila zgradu u kojoj se bira novi vrhovni vođa Irana.

Izvor: printscreen X

Danas je uništena zgrada u kojoj se bira novi vrhovni vođa Irana, a izraelska vojska (IDF) se oglasila o napadu u gradu Kom i preuzeli su odgovornost. Saopštili su da su raketirali ovu zgradu kako ne bi bio izabran novi vrhovni vođa, prenosi "Skaj Njuz".

Ista zgrada nalazi se i u Teheranu i u njih dvije zasijeda takozvana “Skupština eksperata” koja učestvuje u odabiru ajatolaha nakon ubistva vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u subotu 28. februara, prvog dana izraelsko-američke vojne operacije “Epski bijes”. Pogođeno je cijelo područje oko ove zgrade u gradu Kom.

"Željeli smo da ih sprečimo da odaberu novog vrhovnog vođu", izjavio je izraelski zvaničnik.

U trenutku napada, nije bilo nikoga u zgradu. U njoj inače zasijeda 88 članova.