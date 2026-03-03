Tako barem piše u porukama koje je taj nekadašnji predsjednik Opštine Budva u maju 2020. godine razmjenjivao sa sugrađaninom Ivanom Mijatovićem.

Izvor: Facebook/Milo Božović/Screenshot

Kako prenose Vijesti, u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv višečlane kriminalne grupe pominje se i ta konkretna pošiljka kokaina, ali ne i Ambasada Srbije. U tom dokumentu navode da je kokain poslat na “sigurnu lokaciju”, pišu Vijesti.

Iz ministarstava unutrašnjih i spoljnjih poslova Srbije, kojima rukovode Ivica Dačić i Marko Đurić, od prošle sedmice ne odgovaraju na pitanja Vijesti o navodnom skrivanju kokaina u srpskoj Ambasadi u Portugalu.

U periodu kada je, prema tvrdnjama sa Skaja, najmanje 100 kilograma kokaina sakrivano diplomatskom predstavništvu Srbije, njihov ambasador u Portugaliji bio je sada pokojni Oliver Antić. On je u februaru 2022. godine stradao prilikom pada sa litice u gradu Cascaisu u blizini Lisabona.

I taj grad pominje se u prepisci Mijatovića sa Božovićem.

Prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koje su u posjedu Vijesti, pokazuju da je nekadašnji član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu - Božović, početkom maja 2020. godine od Mijatovića tražio da sa broda MSC Fantasia koji je uplovio u luku Lisabon, izvuče pošiljku kokaina.

“Reče mi Sedi šta ti treba u Lisabon. Brate, ja imam sve - štek, ko će da preuzme, da sačuva, samo aerodrom je za**ban, jel je kontrola na aerodrom. A sad, može li da izađe da doda, da ga sačekaju i uzmu. Zna koji terminal... Znaš kako brate, ostavimo kola na parking gdje on dolazi i on ubaci u kola, i onda neko pokupi i poveze sa aerodroma, a ja ću poslati nekoga da snimi situaciju na aerodrom i kakve su kontrole. A ako može sad da izbaca van luke ako ih puštaju i to može, a mogu i da vidim da doda nekome u luci da ti izvadi. U luci gdje pristaje, jel pristaje u Lisabon... Brate najbolje ti napravi plan ja ću ti organizovati ljude i štek, a ovaj ne radi Portugalac, sad evo javili mi... Sve šta ti treba od logistike imam, tako samo napravi plan”, napisao je Mijatović krajem marta 2020. godine Božoviću...

Brod sa drogom stigao je početkom maja, kada se i intenzivira konverzacija između tadašnjeg menadžera Opštine Budva i Cetinjanina sa prebivalištem u Budvi...

Prethodno, Božovića je tokom marta te godine, sa Mijatovićem spojio član kriminalne organizacije čiji nadimak na jednom od Skaj naloga je bio 444848, a kog obojica oslovljavaju Sedi.

Upravo Sedi obavještava Božovića “imamo ambasadora Srbije” u Lisabonu...

Sakriveni iza nadimaka Jumbo i William 9, dvojica Budvana danima pregovaraju oko načina vađenja kokaina sa broda, ali i kako da sa tog plovila, u jeku pandemije koronavirusa, izvuku Božovićevog saradnika koji je trebao da im doda drogu...

“Najbolje da zovne srpsku ambasadu da ga pokupi na terminalu, da oće kući i da izbaci on. A ovaj će ga voziti što ga ja znam, sigurno... I mislim da bi prihvatio to da odradi i da stavi u Ambasadu”, napisao je Mijatović 8. maja.

Dan kasnije on obavještava Božovića da je ambasador došao kod njega i rekao mu da za tri dana iz Srbije dolazi privatni let, da je radio papire za neku posadu i da slijeću Air Pinkom...

“Evo ambasador došao kod mene, kaže 11. privatni let iz Srbije dolazi za neku posadu, pa je radio papire. Air pinkom se voze... Ali ne sjedim sa njim brate, pa oni zastupaju CG isto. Ima on, zamjenik, jedna riba. On ima 70 g. Tu mi je ovaj mlađi, ako bude ovo stajalo da prebacim kod njega brate u ambasadu, jel je to van Lisabona sad, jedno 20 minuta”, piše Mijatović.

Božoviću šalje fotografije broda koji je uplovio u luku Lisabon i sa kog treba da izvuku kokain, uz poruke:

“Ovo je ku*ac za odraditi brate. Na gore stvari sam ulazio. Brate, ma on može bukvalno da nam da u ruke brate. Imam štek 7 minuta, ako smo maleri da padnemo za 7 minuta do šteka, onda nek ide u ku*ac. Direkt u ambasadu vozim robu i slučaju da se desi nešto, znaš đe je. Daću ti wac up ambasadora”, piše mu on...

Traži od Božovića i da mu kaže što da radi - “pa ćemo lako, samo da je na sigurno roba”...

Navodi i da će se posle lako rastaliti:

“Jel će dvoje da ulazi, dodaju robu vozaču, vozač vozi, šteka đe sam ti rekao”...

Dodaje i da ima kamione kojima može prebaciti “robu” i koji tri puta mjesečno idu za Španiju, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku...

Istog dana pregovaraju oko procenta koji moraju dati ekipi koja “vadi” kokain, pa Božović negoduje jer im uzimaju 12 posto za taj posao, a Mijatović objašnjava da to važi ako rade pola tone, a da je 20 odsto za 100 kilograma...

Posao je, proizlazi iz njihove prepiske, završen nešto poslije ponoći po ovdašnjem vremenu, kada je Mijatović obavijestio Božovića da je: “Roba na sigurno brate”...

Prema optužnici SDT-a, još jedna osoba bila je uključena u taj slučaj, a njen identitet pokušavaju da utvrde i putem poruka Skaj aplikacije koju su svi osumnjičeni koristili.

U istim dokumentima objašnjava se da je ta treća osoba, 9. maja 2020. godine, oko trideset minuta nakon ponoći, sa broda “MSC Fantazija”, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustila šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo 100 pakovanja kokaina.

“Na način što je lice koje je na kriptovanoj aplikaciji ‘SKY ECC’ koristilo pin TL9TOH, postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, 9. 5. 2020. godine, oko 00.30 časova, sa broda ‘MSC Fantazija’, koji se nalazio usidren u luci u Lisabonu, spustilo šest torbi narandžaste boje, u kojima se nalazilo ukupno 100 pakovanja opojne droge kokain”, navodi se tužilačkim spisima.

Objašnjavaju da je u pet torbi bilo po 17 kilograma kokaina, a u jednoj 15 kilograma.

SDT tvrdi da je taj kokain bio Božovićev i da ga je čamcem preuzela za sada nepoznata osoba:

“Po nalogu okrivljenog Mijatović Ivana, a koji je postupao po naredbama okrivljenog Mila Božovića. Nakon čega je okrivljeni Mijatović Ivan, takođe postupajući po naredbi okrivljenog Mila Božovića, istog dana navedenu opojnu drogu kokain prevezao na sigurnu lokaciju u Lisabonu, a potom dana 11. 5. 2020. godine predmetnu opojnu drogu prevezao sa te lokacije na drugu sigurnu lokaciju u gradu Costa da Caparica, a sve u cilju dalje neovlašćene prodaje za račun okrivljenog Mila Božovića”, piše u spisima, javljaju Vijesti.