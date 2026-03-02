Tramp je poručio da ga ne zanimaju ankete i da će, ako bude potrebno, poslati američke trupe u Iran.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za The Post da ne isključuje mogućnost slanja američkih kopnenih trupa u Iran "ako bi to bilo neophodno" i poručio da ga "ne zanimaju ankete" nakon što su u subotu pokrenuti udari na Iran.

Tramp je rekao da vjeruje da je učinio "pravu stvar" i da ga većina Amerikanaca podržava - uprkos početnim anketama koje ukazuju na suprotno - tvrdeći da bi dopuštanje "ludim ljudima" da dođu do nuklearnog oružja bilo gore čak i od regionalnog sukoba, piše The NY post.

Tramp je razgovarao sa The Postom o vojnoj operaciji u Iranu.

"Nemam tremu kada je riječ o slanju vojnika na teren kao što svaki predsjednik kaže: ‘Neće biti vojnika na terenu.’ Ja to ne kažem", rekao je Tramp i dodao:

"Kažem: ‘Vjerovatno nam neće trebati,’ [ili] ‘ako bi bili neophodni."

Anketa Reuters/Ipsos sprovedena u subotu i nedelju pokazala je da je samo 27% Amerikanaca odobrilo udare - dok je 43% bilo protiv, a 29% nije bilo sigurno. Istraživanja sprovedena prije napada pokazivala su sličnu manjinsku podršku mogućem ratu.

"Mislim da su ankete veoma dobre, ali mene ne zanimaju ankete. Moram da uradim pravu stvar. Moram da uradim pravu stvar. Ovo je trebalo da bude urađeno odavno", rekao je Tramp.

"Ne mislim da je podrška u anketama niska", nastavio je. "Gledajte, bilo da je podrška niska ili ne, mislim da je vjerovatno sasvim u redu. Ali nije stvar u anketama. Ne možete dozvoliti Iranu, zemlji kojom upravljaju ludi ljudi, da ima nuklearno oružje. Mislim da su ljudi zapravo veoma impresionirani onim što se dešava", insistirao je Tramp i dodao:

"Mislim da je to tiha ako biste sproveli pravu anketu, tiha anketa i to je kao tiha većina."

Tramp je rekao da bi poslao dodatne američke kopnene trupe ako bude potrebno.

"Rat neće trajati dugo"

Tramp je u nedelju rekao za Daily Mail da procjenjuje da će rat trajati "oko četiri nedelje", ali je u ponedeljak nagovijestio za The Post da bi taj vremenski okvir mogao biti skraćen.

"Ići će to prilično brzo", rekao je.

"Tačno smo po planu, čak i ispred plana kada je riječ o rukovodstvu - 49 ubijenih a to je, znate, trebalo da traje, procjenjivali smo, najmanje četiri nedelje, a mi smo to uradili za jedan dan."

Tramp je takođe rekao da nije zabrinut zbog mogućnosti da Iranci terorizmom uzvrate Americi zbog napada tokom vikenda.

"Uklonićemo to. Šta god. Kao i sve drugo, uklonićemo to", rekao je Tramp.

Predsjednik je rekao da je konačnu odluku o napadu donio "posle završnih razgovora" u četvrtak u Ženevi - djelimično zbog obavještajnih podataka da Iran radi na nuklearnim projektima na "potpuno drugačijoj lokaciji".

"Imali smo veoma ozbiljne pregovore, bili su tu, a onda su se povukli", rekao je.

"Željeli su da naprave nuklearno oružje, pa smo ih potpuno uništili, ali smo otkrili da su radili na potpuno drugom mjestu, potpuno drugom, jer su lokacije koje smo uništili bile stalne. Pokušali su da ih koriste, ali su bile potpuno, kao što sam ranije tačno rekao, sravnjene sa zemljom, zar ne? Onda smo ih našli kako rade na potpuno drugoj oblasti, potpuno drugoj lokaciji, da bi napravili nuklearno oružje putem obogaćivanja - tako da je jednostavno došlo vrijeme.“

"Rekao sam: ‘Krećemo’", naveo je Tramp.

(MONDO)