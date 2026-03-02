Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da američka vojska "razvaljuje" Iran i najavio novi talas napada, uz tvrdnju da sukob napreduje brže od očekivanog.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je u devetominutnom telefonskom intervjuu za CNN da američka vojska "razvaljuje" Iran, ali da "veliki talas" napada tek slijedi. "Razvaljujemo ih. Mislim da ide veoma dobro. Imamo najjaču vojsku na svijetu i koristimo je", izjavio je Tramp.

U intervjuu je govorio o nizu tema, uključujući očekivano trajanje sukoba, svoje iznenađenje opsežnim iranskim odmazdama i plan nasledstva vlasti u Iranu. Na pitanje koliko bi rat mogao da traje, odgovorio je: "Ne želim da traje predugo. Uvijek sam mislio da će trajati četiri nedelje. I malo smo ispred rasporeda."

Upitan da li SAD, osim vojne ofanzive, čini još nešto kako bi pomogao iranskom narodu da ponovo preuzme kontrolu nad svojom zemljom od režima, Tramp je rekao: "Da, zaista činimo. Ali trenutno želimo da svi ostanu unutra. Napolju nije bezbjedno."

Dodao je da će situacija postati još opasnija. "Nismo ih još ni počeli ozbiljno da udaramo. Veliki talas se još nije dogodio. Taj veliki stiže uskoro", najavio je.

Govoreći o iranskim napadima na arapske zemlje, Tramp je rekao da je dosad "najveće iznenađenje" bilo gađanje Bahreina, Jordana, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. "Bili smo iznenađeni. Rekli smo im: ‘Mi ćemo to riješiti’, a sada žele da se bore. I bore se agresivno. Trebalo je da budu veoma malo uključeni, a sada insistiraju da budu uključeni", istakao je.

Za arapske lidere rekao je: "Poznajem te ljude. Tvrdi su i pametni."

"Iranci su pucali na hotel, pucali su na stambenu zgradu. To ih je samo razljutilo. Vole nas, ali su posmatrali. Nije bilo razloga da se uključe", ponovio je.

Tramp je istakao da je iranska nuklearna prijetnja već dugo veliki problem u regionu. "Morate da razumijete, živjeli su pod tim tamnim oblakom godinama. Zato nikada nije moglo biti mira", naveo je.

Govoreći o tome ko bi mogao da preuzme vođstvo u Iranu, rekao je: "Ne znamo ko je sada vođstvo. Ne znamo koga će izabrati. Možda će imati sreće i dobiti nekoga ko zna šta radi."

Iranci su, prema njegovim riječima, izgubili "mnogo u smislu vođstva" zbog početnih udara. "Četrdeset i devet ljudi. Bio je to nevjerovatan udar", rekao je.

Tvrdi da su bili previše samouvjereni i da su se svi okupili na jednom mjestu. "Mislili su da ne mogu da budu otkriveni. Mogli su da budu otkriveni", poručio je.

"Ne znamo ko sada vodi zemlju. Ni oni sami ne znaju ko ih vodi. Srušili smo 49 ljudi. To su bili lideri, a neki od njih su se razmatrali. Ne znamo ko sada vodi zemlju. Ni oni ne znaju ko vodi. Malo je to kao red za nezaposlene", izjavio je.

Kazao je da je njegov tim pokušao da pregovara sa Irancima, ali "nismo mogli da postignemo dogovor sa tim ljudima". Svaka nova ponuda, rekao je, bila je praćena povlačenjem prethodnih. "Iranci nisu htjeli da pristanu na prekid obogaćivanja uranijuma", naveo je.

"Imali su sav taj obogaćeni materijal. Razmatrali su da to ponove tamo, ali bilo je u tako lošem stanju, planina se praktično urušila", dodao je.

O svojoj vojnoj akciji Tramp je rekao: "Ovo je način za postupanje sa Iranom."

Ukazao je na dugu istoriju iranskog destabilizovanja regiona nakon revolucije 1979. godine. "Vratite se 37 godina, zapravo 47 godina, gotovo 50, pogledajte šta se dogodilo i svu tu smrt. Ljudi iz vojske koji hodaju bez nogu, hodaju bez ruku, lica raznesena", rekao je.

Tramp je naveo da je od svog tima zatražio spisak svih iranskih ili proiranskih napada na SAD, američke saveznike i interese "tokom poslednjih 47 godina". "Rekao sam: ‘Dajte mi sve napade.’ Kada bih vam ih sve nabrojao, još bih govorio", ustvrdio je.

Podsjetio je i na napad dronom 3. januara 2020. godine u kojem je ubijen iranski general Kasem Sulejmani. "Bio je nevjerovatno nasilan, brutalan general. Napad na Sulejmanija bio je veliki potez. Da se to nije dogodilo, možda danas ne biste imali Izrael. Izrael možda ne bi postojao", rekao je.

Pomenuo je i operaciju "Ponoćni čekić", referišući se na američke napade na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine. "Bili su mjesec dana udaljeni od nuklearnog oružja", ponovio je.

Kritikujući sporazum o nuklearnom programu iz vremena predsjednika Baraka Obame, Tramp je rekao da je "to bio iranski nuklearni sporazum jer je dao svu moć Iranu". "Imali bi nuklearno oružje prije tri ili četiri godine. Upotrijebili bi ga protiv Izraela. Možda bi ga upotrijebili protiv nas", ocenio je.

"Taj sporazum bio je toliko loš. Bio je put ka bombi", dodao je.

"U najnovijim pregovorima Iranci nisu bili spremni da nam daju ono što smo tražili. Trebalo je to da urade", poručio je.