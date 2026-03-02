Centralna komanda potvrdila da je potopljen iranski nosač dronova.

Izvor: X/@Osint613/Printscreen

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, koja upravlja vojnim operacijama u ratu na Bliskom istoku protiv Irana, potvrdila je da je potopljen iranski nosač dronova "Šahid Bageri". Oni su demantovali navode Irana da je pogođen jedan od dva američka nosača aviona koja se trenutno nalaze blizu obale Irana.

"Iranski režim je lažno prenio poruku da je potopljen američki nosač aviona. Istina je da je jedini pogođen iranski nosač aviona 'Šahid Bageri'. Naše trupe su ga pogodile u prvim satima od početka operacije 'Epski bes' ", navodi se u saopštenju Centralne komande.

The Iranian regime’s false messaging machine continues to falsely claim that it has sunk a U.S. aircraft carrier.

✅The TRUTH: The only carrier that has been hit is the Shahid Bagheri, an Iranian drone carrier. U.S. forces struck the ship within hours of launching Operation…pic.twitter.com/6npT8nJcAt — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 2, 2026

Iran je prvo saopštio da je pogodio i potopio jedan od dva američka nosača aviona. U međuvremenu su te informacije demantovane, Centralna komanda je u nedelju 1. marta, drugog dana rata, saopštila da iranske rakete nisu stigle ni blizu američke mornarice.