Tramp spreman na rat sa Iranom duže od četiri do pet nedelja, odgovorio i na medijske navode da će mu rat dosaditi.

Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se javnosti iz Bijele kuće tokom trećeg dana rata na Bliskom istoku. Ovo je njegovo prvo zvanično obraćanje predstavnicima medija iz Vašingtona od početka rata Izraela i Sjedinjenih Država sa Iranom.

Dosad je dao više intervjua za brojne poznate medije o situaciji na Bliskom istoku, naročito nakon ubistva vrhovnog vođe Irana Alije Hamneija. Istakao je da bi ovaj rat mogao da potraje četiri do pet nedelja, ali da su Sjedinjene Države svakako spremne da se bore i duže ako za tim bude bilo potrebe.

"Ispred planiranog rasporeda smo. Naše projekcije su da bi ovo moglo da traje četiri do pet nedelja.

Sjedinjene Države imaju kapacitet da se bore i duže od toga. Meni nikada nije dosadno, nema ničeg dosadnog u ovome.

Neko je u medijima rekao da će mi ovo dosaditi kroz nedelju ili dvije. Ne, nama nikada nije dosadno.

Prvo smo uništili njihove raketne sposobnosti. To možete pratiti iz sata u sat.

Drugo, onesposobili smo im mornaricu. Već smo im potopili 10 brodova.

Na kraju ćemo osigurati da glavni sponzor terorizma nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Oni to nikada ne smiju imati", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

