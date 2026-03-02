Iran zatvorio Ormuski moreuz.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je večeras zvanično zatvorila Ormuski moreuz, prenosi "Skaj Njuz". Pored zatvaranja, zaprijetili su da će zapaliti svaki brod koji pokuša da prođe ovuda.

Zašto je važan Ormuski moreuz?

Otprilike 20 odsto nafte na svjetskom nivou prolazi kroz ovaj moreuz. Evropske države uvoze naftu od Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a nafta iz ovih zemalja prolazi upravo kroz ovaj moreuz.

Pored transporta nafte, kroz ovaj moreuz prolaze mnogi brodovi koji prenose brojne proizvode za Evropu. Riječ je o sirovim materijalima, električnim uređajima...