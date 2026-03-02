Iranska revolucionarna garda pokazala "šahid" dronove kojima napada gradove i vojne baze na Bliskom istoku.

Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Iran je objavio snimak na svim svojim profilima na društvenim mrežama na kojem se vidi veliki broj "šahid" dronova koje koriste za napade na gradove i vojne baze u regionu na Bliskom istoku. Na snimku se vide podzemni tuneli i navodi se da se ti podzemni tuneli nalaze širom Irana i da se ti dronovi sa snimka koriste za vojni sukob sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Snimak je emitovala i iranska državna novinska agencija "Fars". Na snimku se vidi veliki broj dronova u nepreglednom tunelu, u jednom trenutku se na zidu vidi i okačena fotografije ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

The Islamic Revolutionary Guard Corps is publishing footage of Shahed drone stockpiles in mountain bunkers, as well as videos showing these drones being launched at targets in Persian Gulf countries.pic.twitter.com/5LWwc6TRrh — NEXTA (@nexta_tv)March 2, 2026

U drugoj polovini snimka vidi se lansiranje dronova i projektila. Dosad je Iran ciljao američke vojne baze u regionu kao i veće gradove poput Dubaija i Abu Dabija, a niz eksplozija zabilježen je i u Libanu, Bahreinu i na Kipru.