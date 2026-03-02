Katar oborio dva ruska aviona koja su poletjela iz Irana.

Izvor: Profimedia

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je na vanrednoj konferenciji za medije da su oborena dva ruska lovca "SU 24" koja su, prema njihovim informacijama, poletjela iz Irana, prenosi "Skaj Njuz". Nije zasad poznato da li su poginuli piloti, kao i da li ruskim avionima upravljali iranski ili ruski piloti.

"Presreli smo uspješno sedam balističkih raketa, kao i pet dronova. Oni su ciljali više meta u Kataru.

Svi projektili su bili oboreni prije približavanja njihovim ciljevima. Apelujemo na sve stanovnike i putnike da ostanu mirni", navodi se u saopštenju.