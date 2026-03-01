Bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad poginuo je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak, preneli su iranski mediji.

Bivši predsjednik Irana i aktuelni član Saveta za svrsishodnost, Mahmud Ahmadinežad, ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.

Prema informacijama novinske agencije ILNA, Ahmadinežad je stradao u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbeđenjem tokom direktnog pogotka na ovaj deo prestonice.

Ahmadinežad, šesti predsjednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine. Osim Ilne, ovu vijest objaviili su brojni iranski mediji.