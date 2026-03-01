Nakon iranskih napada na region, Dubai je gotovo stao - autoputevi su prazni, avioni ne polijeću, škole su prešle na onlajn nastavu, a brojni stanovnici noć su proveli u podzemnim garažama.

Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA

Dubai je danas gotovo neprepoznatljiv. Usred zime, na vrhuncu turističke sezone, gradske plaže, tržni centri i hoteli bi obično bili prepuni posjetilaca, ali umjesto toga autoputevi su bili jezivo prazni, a na nebu nije bilo uobičajenog gustog vazdušnog saobraćaja.

Dubai Marina, inače puna jahti i zabava, bila je neobično tiha. Grad je utihnuo nakon iranskih napada koji su pogodili region, izvještava CNN.

Prizori podsjećaju na pandemiju

Mnoge stanovnike situacija je podsjetila na karantin zbog Kovida-19 prije šest godina, kada je jedno od najprometnijih svjetskih centara iznenada stalo. Škole su ponovo prešle na onlajn nastavu, a porodice ne izlaze iz svojih domova.

"Osećaj je kao u vrijeme Kovida. Tiho je, sunčano, čuju se ptice, a nema saobraćajne buke ili aviona", rekao je Pol Devit, snimatelj CNN-a iz Abu Dabija.

Neki stanovnici su požurili u supermarkete da se snabdiju namirnicama, a aplikacije za dostavu su doživjele kašnjenja zbog porasta potražnje. Naselja koja su obično bila puna ljudi do kasno u noć bila su potpuno

"The city seems deserted, the beaches are empty": Russian tourists show the current situation in Dubai



It’s empty not only on the beach, but also in the city — there are only a few cars on the roads, and no people on the streets.



According to eyewitnesses, something explodes…pic.twitter.com/zQK8Fm05wY — NEXTA (@nexta_tv)March 1, 2026

Bijeg na sigurno

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata, neki stanovnici su se odvezli u mirnije djelove zemlje. U Hati, blizu granice sa Omanom, najmanje jedan hotel je pretvorio svoju konferencijsku salu u improvizovano sklonište za turiste koji su se odjavili, ali ne mogu da napuste zemlju. Neki od novopridošlih gostiju rekli su da tamo vode svoje porodice iz djelova Dubaija koji su bili meta napada.

Drugi su se pak odvezli u Oman, prvobitno jedinu zemlju u regionu koja nije pogođena iranskim napadima u subotu. Međutim, omanske vlasti su u nedjelju izvijestile da su dva drona ciljala tamošnju luku.

Noć u podzemnim garažama

Dubai, grad koji se ponosi svojom bezbjednošću i stabilnošću, nema javna skloništa. Zbog toga su mnogi stanovnici noć sa subote na nedjelju proveli u podzemnim garažama, pokušavajući da zaštite uznemirenu djecu od stvarnosti zaglušujućih eksplozija. Neki su svojoj djeci rekli da je to ramazanski vatromet ili topovi koji se tradicionalno ispaljuju za vrijeme iftara, da bi ih smirili.