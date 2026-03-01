Neriješen rezultat Rendžersa i Seltika u novom Old Firmu obradovao navijače Hartsa.

Izvor: Mark Runnacles / Shutterstock Editorial / Profimedia

Spektakularan Old Firm priredili su ljubiteljima fudbala širom svijeta igrači Rendžersa i Seltika! Vidjeli smo nevjerovatne makazice koje su najavile goleadu, ali i nevjerovatan povratak u meč gostujućeg tima koji je u samom finišu utakmice stigao do izjednačenja.

Japanski fudbaler Reo Hatate propustio je priliku da postigne gol sa bijele tačke u nadoknadi vremena, golman Džek Batlend odbranio mu je i drugi udarac nakon odbitka, ali je iz trećeg pokušaja uspio da poravna rezultat i podijeli bodove na ovom meču. Po jedan su dobili i Rendžers i Seltik, a tome se najviše raduje Harts!

Tim iz Edinburga nije mogao da se nada boljem ishodu u derbiju Glazgova, jer je sada dodatno odmakao rivalima na vrhu tabele. Harts trenutno ima šest bodova više od Rendžersa, odnosno osam više od Seltika, koji ima jedan meč manje. Sve to dovodi do zaključka da bi titula poslije mnogo godina mogla da napusti Glazgov, a konkretno Harts čeka šampionsku titulu od 1960. godine!

U narednim danima biće odigran odloženi meč 23. kola između Dandi junajteda i Sent Mirena, a zatim i odloženi mečevi 25. kola Aberdin - Seltik i Dandi - Madervel. Nakon tih utakmica biće jasnija slika na tabeli u elitnom rangu škotskog fudbala, a posebno će biti zanimljivo vidjeti koliki će zaostatak za liderom imati Seltik. Ovako izgleda tabela trenutno:



