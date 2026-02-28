Predsjednik SAD poručio da Amerika više neće tolerisati, kako tvrdi, prijetnje iz Teherana

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države pokrenule „velike borbene operacije“ protiv Irana, u osam minuta dugom videu objavljenom na platformi Truth Social.

Tramp je naveo da iranske „prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i saveznike širom svijeta“. Dodao je da je, kako tvrdi, „iranski režim 47 godina pjevao ‘Smrt Americi’ i vodio neprekidnu kampanju krvi“.

On je podsjetio na krizu sa američkom ambasadom iz 1979. i 1981. godine, kada je 66 talaca držano 444 dana, kao i na druge incidente sa Teheranom. Tramp je djelovanje Irana opisao kao „masovni teror“ i naglasio da „više nećemo to trpjeti“.

Predsjednik SAD je naveo da je Iran pokušavao da obnovi nuklearni program i razvija projektile dugog dometa. Istakao je da Sjedinjene Države planiraju da „unište njihove rakete“ i „potpuno unište njihovu mornaricu“, napominjući da su preduzete mjere da se izbjegnu civilne žrtve, ali da „mogu biti izgubljeni životi Amerikanaca“.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran:pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse)February 28, 2026

On je pozvao Islamsku revolucionarnu gardu da „spusti oružje“ ili da „čeka sigurnu smrt“.

Tramp se obratio i iranskom narodu porukom: „Sat vaše slobode je pred vratima“, uz upozorenje da će „bombe padati svuda“. Dodao je: „Kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete.“

Prema njegovim riječima, „ovo će vjerovatno biti vaša jedina prilika poslije toliko generacija. Godinama ste tražili pomoć Amerike, ali je nikada nijeste dobili. Nijedan predsjednik nije bio spreman da učini ono što sam ja spreman večeras.“