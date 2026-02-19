Tramp se oglasio o hapšenju bivšeg princa Endrua.

Američki predsednik Donald Tramp je u obraćanju medijima u Bijeloj kući govorio i o današnjem hapšenju bivšeg princa Endrua zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja i veza sa osuđenim sek**alnim predatorom Džefrijem Epstinom. On je pušten nakon 12 časova provedenih u policiji, istraga je u toku, a Tramp je govorio i o sebi u kontekstu spominjanja svog imena u fajlovima Epstina koje je objavilo američko Ministarstvo pravde 30. januara ove godine.

"Ja sam ekspert na ovu temu jer sam u potpunosti oslobođen krivice, pa mogu o tome da govorim. To je vrlo tužno...

Njegov brat, koji dolazi uskoro kod nas, kralj... Sve to je vrlo tužno", započeo je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Tramp je mislio na kralja Čarlsa koji u aprilu dolazi u Sjedinjene Države u posjetu kod Trampa. Potom je američki predsjednik ponovio da je oslobođen krivice u slučaju Epstina.

"Nisam ništa uradio", dodao je Tramp.