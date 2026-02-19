uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje.

Izvor: Profimedia

Bivši princ Endru uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije.

Šest neobeleženih policijskih automobila i oko osam policajaca u civilu, od kojih je jedan nosio policijski laptop, viđeni su kako stižu na Vud Farm na imanju Sandringem neposredno posle 8 sati ujutru.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen.