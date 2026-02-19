Kralj Čarls se oglasio povodom hapšenja bivšeg princa Endrua, izražavajući zabrinutost i podršku istražnim organima.

Britanski kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja njegovog brata bivšeg prica Endrua.

Njegovo saopštenje u cjelosti:

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o bivšem princu Endruu Mauntbaten Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije.

Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan postupak kojim se ovo pitanje istražuje na odgovarajući način i od strane nadležnih organa. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i bezuslovnu podršku i saradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom. Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem.

U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da obavljamo svoju dužnost i služimo vama svima. Čarls R", naveo je kralj Čarls.

Kralj Čarls danas bi trebalo da se pojavi na otvaranju Londonske nedelje mode.

Podsetimo, bivši princ Endru ispituje se u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Policija je jutros upala u njegovu kuću u Sandringemu i objavila hapšenje sat vremena kasnije.

Policija doline Temze sada pretražuje i druge kraljevske rezidencije u Vindzoru i Norfolku.

