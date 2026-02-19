Bivši princ Endru, drugi sin kraljice Elizabete II i princa Filipa, uhapšen je danas u Velikoj Britaniji zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Profimedia

Vijest da je bivši princ Endru, drugi sin kraljice Elizabete II i njenog supruga princa Filipa, uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, eksplodirala je širom svijeta. Policija je rano jutros upala na imanje Sandringem, a hapšenje se dogodilo na njegov 66. rođendan.

Endru, koji je godinama bio u centru kontroverzi zbog svojih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, dosljedno je negirao sve optužbe, ali ovo hapšenje označava prvi put da se bivši član britanske kraljevske porodice suočava sa ovako ozbiljnim pravnim postupkom.

Endru Albert Kristijan Edvard Mauntbaten Vindzor rođen je 19. februara 1960. godine u Bakingamskoj palati, u Londonu. Za razliku od svoje braće on nije studirao na univerzitetu, nego se posvetio vojnoj karijeri. Za vreme Folklandskog rata, princ se nalazio na brodu mornarice kao kopilot. Nastavio je vojnu karijeru i nakon rata.

Endru se 23. jula 1986, u Vestminsterskoj opatiji, oženio Sarom Ferguson koju je poznavao od djetinjstva. Sa njom ima dvije ćerke: Beatris (1988) i Evgeniju (1990), a najbolje odnose supružnici su imali tokom osamdesetih.

Kasnije, zbog česte prinčeve odsutnosti tokom služenja u mornarici, brak je počeo da se raspada. Njih dvoje su se razveli 30. maja 1996. ali su ostali u prijateljskim odnosima i dijele starateljstvo nad njihovim ćerkama.

Od januara 2022, Endru je tužen u tužbi zbog seksualnog napada koja je podnijeta u saveznoj državi Njujork. Endru je takođe osoba od interesa za krivičnu istragu o Epstinovim poslovima. Američke vlasti podnijele su zahtjev za uzajamnu pravnu pomoć Velikoj Britaniji kako bi ga zvanično ispitali.

Krajem oktobra 2025. godine, Endruov brat, kralj Čarls, izdao je proklamaciju kojom su Endruu oduzeta sva zvanja, titule i počasti princa, i odredio je da će ubuduće koristiti ime Endru Mauntbaten Vindzor. Takođe, kralj je naložio Endruu da odmah napusti rezidenciju Rojal Lodž.

"Izvor skandala"

Endru je već godinama "izvor skandala" za kraljevsku porodicu, otkako su otkrivene njegove bliske veze sa milijarderom i pedofilom Džefrijem Epstinom, a sve se produbilo objavljivanjem knjige pokojne Virdžinije Đufre, jedne od Epstinovih žrtava.

U svojoj posthumnoj memoarskoj knjizi "Nobody’s Girl", Virdžinija Đufre ponovila je tvrdnje da je kao tinejdžerka bila žrtva trgovine ljudima i zlostavljanja od strane Džefrija Epstina i da je imala seksualne odnose sa Endruom tri puta - što je on uvijek negirao.

Odakle dolazi ime Mauntbaten Vindzor?

Prezime Mauntbaten Vindzor nastalo je 1960. godine i kombinuje prezimena pokojne kraljice Elizabete II i princa Filipa. Podsjetimo, 1917. godine, bojeći se anti-njemačkog sentimenta, kralj Džordž V je promijenio njemačko prezime Saks-Koburg i Gota u Vindzor, po zamku Vindzor.

Mauntbaten je anglizovana verzija Batenberg. Majka vojvode od Edinburga bila je princeza Elis Batenberg, a porodica je promijenila prezime tokom Prvog svetskog rata da izbjegne anti-njemački sentiment. Dvostruko prezime je bio ustupak vojvodi od Edinburga, koji je navodno žalio što djeca neće nositi njegovo prezime.