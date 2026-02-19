Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja. Pogledajte prve fotografije hapšenja.

Izvor: BAV MEDIA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši princ i brat kralja Čarlsa, uhapšen je pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja.

Policija doline Temze je saopštila da se trenutno nalazi u pritvoru, a istraga je zvanično otvorena nakon, kako navode, "temeljne procjene dostupnih informacija".

Objavljene fotografije prikazuju neobilježena policijska vozila i policajce u civilu kako u jutarnjim satima stižu na imanje Sandringem u Norfolku, gdje se nalazi rezidencija Vud Farm, u kojoj je Endru boravio.

Na fotografijama se vide policijski službenici kako razgovaraju ispred objekta, dok su pojedina vozila parkirana u blizini kuće.

Akcija je izvedena nešto posle osam sati ujutru. Inače, bivši princ Endru danas je proslavljao 66. rođendan.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen. Endru je dosledno i snažno negirao sve optužbe.

Oglasila se policija

"U okviru istrage, danas (19. februar) smo uhapsili muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i vršimo pretrese na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru.

Nećemo otkrivati ime uhapšenog, u skladu sa nacionalnim smjernicama. Takođe, imajte na umu da je ovaj slučaj aktivan, pa treba biti oprezan prilikom bilo kakvih objava kako se ne bi prekršio zakon i dospjelo u prekršaj zbog ometanja sudskog postupka

Nakon temeljne procjene, sada smo pokrenuli istragu o ovoj optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok sarađujemo sa partnerima na istragama ovog navodnog krivičnog djela. Razumijemo značajan interes javnosti za ovaj slučaj i pružićemo ažurirane informacije u odgovarajuće vrijeme", navodi se u saopštenju policije.