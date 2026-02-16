Adam Kadirov (18), sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, navodno je ostao bez slezine nakon saobraćajne nesreće u Groznom, a zbog oštećenja optičkog nerva postoji rizik od trajnog gubitka vida na jednom oku.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Profimedia

Adamu Kadirovu (18), sinu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, ljekari su morali da uklone slezinu nakon saobraćajne nesreće, a zbog oštećenja optičkog nerva postoji rizik od trajnog sljepila na jednom oku. Ovu informaciju prenosi opozicioni list Novaja Gazeta Evropa, pozivajući se na sopstvene izvore, prenosi Bild.

Prema izvještaju, osamnaestogodišnjak je proveo tri nedelje u Botkin bolnici u Moskvi, a ljekar mu je propisao strogu dijetu u trajanju od šest mjeseci.

Posebno je zabrinjavajuće, kako navodi izvor, to što je optički nerv oštećen i postoji rizik da Adam Kadirov izgubi vid na jednom oku. Sama nesreća dogodila se u Groznom u januaru.

Prema opozicionim kanalima, osamnaestogodišnjak je izgubio kontrolu nad vozilom pri velikoj brzini i udario u zaštitnu ogradu. U sledećem trenutku došlo je do sudara pratećeg konvoja.

Dok su nezavisni mediji izvještavali o dramatičnim povredama, njegov otac, Ramzan Kadirov, odbacio je navode kao "lažne vijesti". Nedugo potom objavio je video svog sina - vidno mršavog, ali uspravnog.

Potencijalni naslednik Ramzana Kadirova

Adam Kadirov se smatra mogućim naslednikom svog oca - čovjeka koji vlada Čečenijom čeličnom rukom i koji je smatran lojalnim predstavnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina na Kavkazu. U aprilu 2025. imenovan je za sekretara Čečenskog bezbjednosnog savjeta. Od tada se smatra zvaničnim naslednikom sistema.