Ramzan Kadirov ne vjeruje u mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Izvor: Profimedia

Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je danas da ne vjeruje u mirovne pregovore sa Ukrajinom o kraju rata koji za manje od mjesec dana ulazi u petu godinu, prenosi ruska "Gazeta". Djeluje da se oporavio od problema sa bubrezima zbog kojih je dugo hospitalizovan.

"Smatram da rat treba dovesti do kraja. Pregovori posle svega što je učinjeno – ja sam protiv toga. Vjerujem da Ukrajina kao država neće opstati u sadašnjem obliku", kaže Kadirov.

Я против переговоров – Кадыров



- Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против, - заявил глава Чечни.pic.twitter.com/9mzhbh0zoe — Игорь Лиепас (@igorkushnarev2)January 29, 2026

Da podsjetimo, Ramzan Kadirov je je do nedavno bio hospitalizovan zbog problema sa bubrezima, ljekari su mu se borili za život jer je jedno vrijeme bio u vrlo teškom stanju. U tom periodu, krajem decembra 2025. i početkom januara, ruski predsjednik Vladimir Putin je ozbiljno razmatrao njegovu potencijalnu zamjenu u slučaju smrti i glavni kandidat je sin Kadirova, Adam.

On je sredinom ovog mjeseca, tačnije 16. januara, doživio tešku saobraćajnu nesreću u Groznom zbog koje je završio u bolnici. Prve informacije nakon nesreće su govorile da je u kritičnom stanju.