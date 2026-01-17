Teško povrijeđen sin Ramzana Kadirova u saobraćajnoj nesreći, navodno je u kritičnom stanju.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Profimedia

Sin Ramzana Kadirova, lidera Čečenije, Adam Kadirov, teško je povrijeđen nakon saobraćajne nesreće u Groznom, glavnom gradu ove republike unutar Ruske Federacije, piše Servis za Sjeverni Kavkaz Radija Slobodna Evropa. Izvori Radija Slobodna Evropa su potvrdili da se nesreća dogodila danas i da je on trenutno na intenzivnoj njezi u bolnici u Groznom.

Svi obližnji putevi su zatvoreni nakon ove nesreće. Navodno je Adam u kritičnom stanju.

„Navodno se nalazi na intenzivnoj njezi i bez svijesti. Ne znamo sa sigurnošću šta se tačno dešava sa sinom Kadirova. Putevi ka bolnici su zatvoreni jer je Adam tamo dovezen“, kažu izvori iz Groznog.

❗️Reports indicate a serious traffic accident involving the convoy of Adam Kadyrov — the son of Ramzan Kadyrov. He was taken to the new Republican Clinical Hospital in Grozny, and his condition is assessed as serious/critical.



Two sources speaking to Caucasus.Realities note that…pic.twitter.com/vyWxtRd47D

Da podsjetimo, Ramzan Kadirov je navodno takođe u jako lošem zdravstvenom stanju. Kao prvi i glavni kandidat za njegovog naslednika se upravo spominje njegov sin Adam koji je danas doživeo tešku saobraćajnu nesreću.