Sin Ramzana Kadirova je prvi kandidat za novog lidera Čečenije. Poznat je po raskalašnom i nasilnom ponašanju.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Profimedia

Prvi čovjek Čečenske Republike i odani Putinov saveznik Ramzan Kadirov navodno je u kritičnom zdravstvenom stanju. Neki mediji izvještavaju da je završio na dijalizi zbog zatajenja bubrega, a informacije stižu iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (DIU).

Odmah su krenule spekulacije ko bi mogao naslijediti odanog Putinovog savetnika i apsolutnog gospodara Čečenije. Njegov naslednik mora biti imenovan ili odobren uz učešće ruskog predsjednika Vladimira Putina i regionalnih vlasti.

Ljekari mu se bore za život

Stanje Ramzana Kadirova, lidera Čečenije, se naglo pogoršalo, javlja "Interfax Ukrajina". Kako javlja ukrajinski list, njemu su počeli da otkazuju bubrezi i navodno se već duži vremenski period razmatra o mogućem njegovom nasledniku.

Prema informacijama anonimnih izvora iz Glavne obavještajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, Kadirov je na dijalizi. Ljekari trenutno nemaju optimistične prognoze. On se ne nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji. Najbliži članovi njegovog porodičnog klana su se okupili i prate njegovo stanje iz dana u dan.

Ima više kandidata za naslednika, spominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov i najstariji sin Kadirova, Ahmat Kadirov, saznaje "Ukrinform". Ahmat je nedavno imenovan za vršioca dužnosti zamjenika predsjednika vlade.

Sinovi na visokim funkcijama u vladi

Kadirov je svoje sinove postavio na visoke funkcije u vladi, što se smatra pripremom za buduće vođenje republike. Njegov najstariji sin, Ahmat Kadirov, nedavno je imenovan zamjenikom premijera i ministrom, što sugeriše da se priprema za eventualnu političku ulogu. Njegov mlađi sin, Adam Kadirov, takođe dobija politički uticaj, ali još nije dovoljno star da zakonski može preuzeti vrh vlasti.

Uprkos porodičnim pripremama, konačna odluka o nasledniku zavisi od Kremlja. Ruske federalne vlasti imaju presudnu ulogu i mogu odlučiti hoće li vlast preći na sinove ili drugog povjerljivog saveznika. Ipak, Adam visoko kotira za šefa istorijski problematične regije. Sedamnaestogodišnjak dijeli očevu opsesiju borilačkim vještinama, oružjem i kičem.

Adam je treći od Kadirovih sinova, ali sve je očiglednije da je on izabrani naslednik za vođenje planinske republike, budući da mu je u poslednjih nekoliko mjeseci dodeljen niz titula, uključujući i sekretara Savjeta za bezbjednost.

Snimke Adama Kadirova, kojem je tada bilo samo 15 godina, šokirale su svijet 2023. godine jer je na njima šutirao nogom i brutalno tukao zarobljenika, uz odobravanje oca. Prebio je 19-godišnjaka zato što je spalio Kuran. Prije toga, Kadirov mlađi je sa svega 11–12 godina nastupao na bokserskim mečevima.

Kako je prenijela novinska kuća Express, Kadirov junior je već snimljen dok obavlja dužnosti imenovanjem novog šefa operativno-istražnog odeljenja Čečenije i dodjeljuje medalje policajcima. Tinejdžer je u aprilu prošle godine već postavljen za nadzornika Ruske specijalne vojne škole u Čečeniji, gdje podučavaju civile i vojnike pucanju i skakanju padobranom. Adam je inače treći sin Ramzana Kadirova, vođe Čečenske Republike, koja je većinski muslimanska. Sam Ramzan Kadirov je na vlasti naslijedio oca koji je pomogao ruskom predsjedniku da pobjedi čečenske separatiste početkom 2000-ih, piše Business Insider.

Čečenski borci od početka rata imaju značajnu ulogu u invaziji na Ukrajinu. Bili su naročito zapaženi u ranim danima rata, kada su čečenske jedinice često viđane na prvim linijama, a stotine pripadnika elitnih jedinica Ramzana Kadirova stradale su napadajući Kijev i Buču na samom početku invazije.

Raskošno vjenčanje i nepoznat identitet mlade

Adam Kadirov je prošlog jula privukao pažnju raskošnim vjenčanjem. Postoje kontradiktorni izvještaji o identitetu Adamove mlade. Prema pisanju Novaja Gazeta Evropa, ona je ćerka čečenskog senatora Sulejmana Geremejeva, a prvi put su se vjenčali godinu dana ranije po šerijatskom zakonu. Međutim, novinari RFE/RL kažu da se Kadirov oženio unukom poslanika Državne Dume Adama Delimkanova, još jednog bliskog saradnika njegovog oca. Novinari Novaja Gazete tvrde da je Delimkanovljeva unuka zapravo bila udana za Adamovog starijeg brata, Zelimkana.

Prema izvještaju Agencije, Delimkanovljeva unuka imala je samo 14 godina kada se udala – ceremonija za koju bi bilo potrebno posebno odobrenje lokalnih vlasti da bi bila legalna. Službeno, ni starost ni pun identitet Adamove supruge nisu otkriveni. Poznato je samo njeno ime, Medni – ime Delimkanovljeve najstarije unuke.

Kako se Adam Kadirov domogao automobila vrednog gotovo 190.000 dolara proizvedenog ove godine? Prema izvještaju The Insider, proizvedeno je samo 460 ovih vozila. Na fotografijama sa vjenčanja, Adam Kadirov se vidi za volanom zelenog modela. Mercedes je predstavio automobil 16. aprila 2025. godine, sa početnom cijenom od gotovo 190.000 dolara u Njemačkoj. Izvještaj takođe napominje da je od marta 2022. godine Evropska unija zabranila izvoz automobila vrijednih više od 50.000 eura u Rusiju, uključujući njemačke premijum marke (Mercedes-Benz, BMW, Audi). Mercedes i druge velike kompanije nisu prvi put u centru skandala vezanih za snabdevanje luksuznim automobilima ruskoj eliti.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Vozila se uvoze preko trećih zemalja: Kazahstana, Jermenije, Kirgistana, Turske, Bjelorusije i Gruzije. Isporuke se vrše preko posrednika u tim zemljama, odakle se automobil može uvesti u Rusiju i isporučiti krajnjem kupcu. Na primjer, ljeta 2022. godine oligarh Dmitrij Pumpjanski, podložan međunarodnim sankcijama, kupio je oklopni Mercedes Majbah S-klase iz 2023. godine za oko 700.000 evra.

Pored toga, zahvaljujući vjenčanim fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, Kadirov mlađi viđen je sa satom kompanije Jacob & Co., milijardera Ašoka. Sat pun dijamanata, čija je vrijednost nekoliko miliona eura, prema nekima čak 27 miliona. Novine Komersant primetile su da postoji samo nekoliko ograničenih izdanja Jacob & Co. Za 2023. godinu, Jacob & Co. je izdao seriju od 18 satova u ovoj liniji, svaki sa početnom cijenom od 2 miliona dolara.

Marija Pevčik, direktorka Fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Aleksej Navaljni, procjenjuje da Kadirovljev sat vrijedi oko 550 miliona rubalja, ili otprilike sedam miliona dolara, odnosno gotovo šest miliona eura. Objasnila je da cijena može da varira od 3 do 20 miliona dolara, u zavisnosti od konfiguracije dijamanata i drugih dragocjenih kamenčića, te se njena procjena zasniva na srednjoj vrijednosti od 7 miliona dolara, navodi Meduza.