Nepotvrđene, ali sve učestalije informacije iz ruskih i ukrajinskih izvora tvrde da se lider Čečenije Ramzan Kadirov nalazi u kritičnom stanju zbog otkazivanja bubrega, dok pojedini izvještaji navode da je čak pao u komu.
Od kako je objavljena nepotvrđena informacija da je lider Čečenije i blizak Putinov saradnik Ramzan Kadirov u teškom stanju usled otkazivanja bubrega, pojavile su se i tvrdnje da se nalazi u komi.
Prema navodima ukrajinskih medija, koji su se pozvali na informacije dobijene od Glavne ukrajinske obavještajne službe GUR, Kadirovu su otkazali bubrezi i on je u kritičnom stanju.
Međutim, za sada nema zvanične potvrde ljekara o stanju četrdesetdevetogodišnjeg šefa ruske Čečenske republike, dok sami medicinski zvaničnici izbjegavaju da o tome uopšte govore.
KADYROV REPORTEDLY IN COMA AS SUCCESSION TALK GROWS— The Content Factory (@tcf_updates)January 13, 2026
Reports from Russian and Ukrainian sources say Chechen leader Ramzan Kadyrov is in critical condition. They claim he suffered kidney failure and may have slipped into a coma.
His family members have reportedly gathered…pic.twitter.com/ml9UlmkaF0
Prema novinskoj agenciji Interfaks-Ukrajina, Kadirov se nalazi na dijalizi u privatnoj klinici u Čečeniji, dok se oko njega okupljaju članovi njegovog moćnog klana, uključujući rođake koji su došli iz inostranstva. Danas jedan nepotvrđeni izvještaj sugeriše da je Kadirov, u međuvremenu, pao u komu.
Ahmat, Adam ili...
Kadirov, koji je poslao desetine hiljada vojnika da podrži Putinov rat u Ukrajini, nedavno je imenovao svog najstarijeg sina, dvadesetogodišnjeg Ahmata, za zamjenika premijera, što je potez koji se smatra "pripremom terena" za odlazak Kadirova.
Ramazan Kadirova naj bi v Moskvi zastrupil Putin.— ☃️Sergij☢️ (@2021m2021)January 13, 2026
Kadirovo so odpovedale ledvice in je padel v komo
V Čečeniji poteka boj za nasledstvo med sinovi.https://t.co/WcULnuvIeT
Vjeruje se da brutalni i ekscentrični lider, "kršilac ljudskih prava" i jedan od najsankcionisanijih političara na planeti, kako ga naziva Dejli mejl, favorizuje svog "omiljenog sina" Adama (18), koji je takođe i njegov šef obezbjeđenja.
Ukrajinski obavještajci: Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici
Još uvijek nije jasno da li bi ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio takav aranžman. Kao multimilioner, Kadirov je napunio čečensku vladu rođacima, uključujući i nekoliko od svojih 15 dece od tri trenutne poligamne supruge.
Navodi se da su još dvije ličnosti viđene kao mogući naslednici: ratni komandant general-major Apti Alaudinov (52), koga Kremlj smatra povjerljivim, i Magomed Daudov (45), šef čečenskog parlamenta.
"Terminalno bolestan"
Poslednji snimak Kadorova prikazuje ga kako teško hoda, sa štapom. Kadirov je dugo tvrdio da je donio mir u svoj ratom razoreni region, ali kritičari kažu da je ova stabilnost došla po cijenu teške represije i široko rasprostranjenog kršenja ljudskih prava, što je dovelo do opsežnih zapadnih sankcija.
Godinama se u izvještajima sugeriše da je čečenski lider "terminalno bolestan", da pati od nekroze pankreasa i problema sa bubrezima. Često se činilo da se bori sa hodanjem i govorom i da pokazuje dramatične fluktuacije u težini.
Opozicioni ruski oligarch Mihail Hodorkovski tvrdi da je Kadirov “pregovarao sa arapskim šeicima o bezbjednoj evakuaciji svoje porodice i bezbjednosti svoje imovine“ u slučaju da Putin odbije da dozvoli Adamu ili drugom sinu da naslijedi vlast u Čečeniji.
#BreakingNews#Russia— OSINTNJ (@OSINTNJ)January 13, 2026
Reports emerging from Russia now claim Ramazan Kadyrov was poisoned in Moscow, suffers from kidney failure, and has now slipped into a coma.
There are rumors that his sons are in contention to succeed him in the event of his death. - The Daily Expresshttps://t.co/xO3oFZK7wH
Takođe se kaže da sve krhkiji ratni zapovednik ne vjeruje ljekarima u Moskvi i da je ranije tvrdio da je "otrovan".