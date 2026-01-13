Nepotvrđene, ali sve učestalije informacije iz ruskih i ukrajinskih izvora tvrde da se lider Čečenije Ramzan Kadirov nalazi u kritičnom stanju zbog otkazivanja bubrega, dok pojedini izvještaji navode da je čak pao u komu.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Sputnik / Profimedia

Od kako je objavljena nepotvrđena informacija da je lider Čečenije i blizak Putinov saradnik Ramzan Kadirov u teškom stanju usled otkazivanja bubrega, pojavile su se i tvrdnje da se nalazi u komi.

Prema navodima ukrajinskih medija, koji su se pozvali na informacije dobijene od Glavne ukrajinske obavještajne službe GUR, Kadirovu su otkazali bubrezi i on je u kritičnom stanju.

Međutim, za sada nema zvanične potvrde ljekara o stanju četrdesetdevetogodišnjeg šefa ruske Čečenske republike, dok sami medicinski zvaničnici izbjegavaju da o tome uopšte govore.

KADYROV REPORTEDLY IN COMA AS SUCCESSION TALK GROWS



Reports from Russian and Ukrainian sources say Chechen leader Ramzan Kadyrov is in critical condition. They claim he suffered kidney failure and may have slipped into a coma.



His family members have reportedly gathered…pic.twitter.com/ml9UlmkaF0 — The Content Factory (@tcf_updates)January 13, 2026

Prema novinskoj agenciji Interfaks-Ukrajina, Kadirov se nalazi na dijalizi u privatnoj klinici u Čečeniji, dok se oko njega okupljaju članovi njegovog moćnog klana, uključujući rođake koji su došli iz inostranstva. Danas jedan nepotvrđeni izvještaj sugeriše da je Kadirov, u međuvremenu, pao u komu.

Ahmat, Adam ili...

Kadirov, koji je poslao desetine hiljada vojnika da podrži Putinov rat u Ukrajini, nedavno je imenovao svog najstarijeg sina, dvadesetogodišnjeg Ahmata, za zamjenika premijera, što je potez koji se smatra "pripremom terena" za odlazak Kadirova.

Ramazan Kadirova naj bi v Moskvi zastrupil Putin.

Kadirovo so odpovedale ledvice in je padel v komo

V Čečeniji poteka boj za nasledstvo med sinovi.https://t.co/WcULnuvIeT — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021)January 13, 2026

Vjeruje se da brutalni i ekscentrični lider, "kršilac ljudskih prava" i jedan od najsankcionisanijih političara na planeti, kako ga naziva Dejli mejl, favorizuje svog "omiljenog sina" Adama (18), koji je takođe i njegov šef obezbjeđenja.

Ukrajinski obavještajci: Kadirov u teškom stanju, porodica se okuplja u bolnici

Još uvijek nije jasno da li bi ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio takav aranžman. Kao multimilioner, Kadirov je napunio čečensku vladu rođacima, uključujući i nekoliko od svojih 15 dece od tri trenutne poligamne supruge.

Navodi se da su još dvije ličnosti viđene kao mogući naslednici: ratni komandant general-major Apti Alaudinov (52), koga Kremlj smatra povjerljivim, i Magomed Daudov (45), šef čečenskog parlamenta.

"Terminalno bolestan"

Poslednji snimak Kadorova prikazuje ga kako teško hoda, sa štapom. Kadirov je dugo tvrdio da je donio mir u svoj ratom razoreni region, ali kritičari kažu da je ova stabilnost došla po cijenu teške represije i široko rasprostranjenog kršenja ljudskih prava, što je dovelo do opsežnih zapadnih sankcija.

Godinama se u izvještajima sugeriše da je čečenski lider "terminalno bolestan", da pati od nekroze pankreasa i problema sa bubrezima. Često se činilo da se bori sa hodanjem i govorom i da pokazuje dramatične fluktuacije u težini.

Opozicioni ruski oligarch Mihail Hodorkovski tvrdi da je Kadirov “pregovarao sa arapskim šeicima o bezbjednoj evakuaciji svoje porodice i bezbjednosti svoje imovine“ u slučaju da Putin odbije da dozvoli Adamu ili drugom sinu da naslijedi vlast u Čečeniji.

#BreakingNews#Russia

Reports emerging from Russia now claim Ramazan Kadyrov was poisoned in Moscow, suffers from kidney failure, and has now slipped into a coma.

There are rumors that his sons are in contention to succeed him in the event of his death. - The Daily Expresshttps://t.co/xO3oFZK7wH — OSINTNJ (@OSINTNJ)January 13, 2026

Takođe se kaže da sve krhkiji ratni zapovednik ne vjeruje ljekarima u Moskvi i da je ranije tvrdio da je "otrovan".