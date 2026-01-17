Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je novi video-snimak u kojem direktno demantuje navode da je u teškom zdravstvenom stanju i da mu otkazuju bubrezi.

Izvor: X/RussiaNews/Printscreen

Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je novi video-snimak usred glasina da je u vrlo lošem zdravstvenom stanju. On je odbacio tvrdnje da mu otkazuju bubrezi, a kako je istakao, njegovo zdravstveno stanje je potpuno stabilno.

Ramzan Kadirov je na ovaj način direktno odgovorio na nedavne izveštaje ukrajinskih obaveštajnih službi, prema kojima je navodno bio u kritičnom stanju i podvrgnut dijalizi. U videu koji prenosi ruska agencija TASS, Kadirov se navodno nalazi u planinskom selu Benoj.

"Kunem se Alahom, nemam nikakvih problema sa bubrezima, slezinom ili želucem. Jedino što ne podnosim je začinjeno, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage", izjavio je Kadirov.

Podsjetimo, izveštaji o ozbiljnom pogoršanju zdravstvenog stanja čečenskog lidera Ramzana Kadirova ponovo su se pojavili u trenutku povećanog pritiska na Kremlj zbog rata u Ukrajini, podstičući spekulacije o mogućoj tranziciji vlasti u toj ruskoj republici, objavio je briselski „Politiko“.

Prema navodima ukrajinske vojne obaveštajne službe, koje prenose ukrajinski i pojedini nezavisni ruski mediji, Kadirovu navodno otkazuju bubrezi i leči se u privatnoj klinici u Groznom.

Krajem decembra, list „Novaja gazeta Evropa“ objavio je da je Kadirov hitno hospitalizovan tokom boravka u Moskvi. Zvanične potvrde iz Moskve ili Groznog nije bilo.

Kadirov je i ranije bio predmet glasina o lošem zdravlju, koje je redovno demantovao objavljivanjem snimaka na društvenim mrežama.

Tokom jednog prenosa u decembru priznao je da povremeno ima „nervne slomove“, ali je istovremeno rekao da planira da se kandiduje na regionalnim izborima 2026. godine.