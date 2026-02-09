„Ne, ovo nije snimak napravljen pomoću vještačke inteligencije – ovo je pravi ukrajinski pilot u F-16 koji epski uništava neprijateljski 'Šahed' iznad Ukrajine! Koliko je ovakvih obaranja već bilo?“

Izvor: YouTube/ Combat Aviationist

Ukrajinska vojska je prikazala borbeni snimak na kojem se vidi kako ukrajinski borbeni avion F-16 uništava ruski jurišni dron.

Komanda Ukrajinskog vazduhoplovstva objavila je odgovarajući video na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

„Ne, ovo nije snimak napravljen pomoću vještačke inteligencije – ovo je pravi ukrajinski pilot u F-16 koji epski uništava neprijateljski 'Šahed' iznad Ukrajine! Koliko je ovakvih obaranja već bilo?“, navodi se u objavi.

Pilot je za eliminisanje cilja koristio avionski top.

"Ovaj snimak je sa društvenih mreža, autor je nepoznat, ali pilot je naš!“, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.