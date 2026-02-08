Ukrajina negira umješanost u pokušaj atentata na ruskog generala Aleksejeva, dok Moskva tvrdi da je napad naručio Kijev.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajina nije umiješana u pokušaj atentata na general-pukovnika Vladimir Aleksejev, prvog zamjenika načelnika ruske vojne obavještajne službe (GRU), izjavio je zamjenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrij Sibiha za Reuters.

„Ne znamo šta se dogodilo s tim generalom, moguće je da je riječ o unutrašnjim ruskim sukobima“, rekao je Sibiha.

Russia's FSB claims the suspect in the attack on GRU General Alekseyev was extradited from the UAE – 66-year-old Lyubomir Korba. Two accomplices were named. No footage of the attack or wounded general has surfaced.https://t.co/Hnd1wFPe7Upic.twitter.com/XSn0bc1GnE — WarTranslated (@wartranslated)February 8, 2026

Ruske optužbe

Ruska Federalna služba bezbjednosti Rusije (FSB) ranije je tvrdila da je pokušaj atentata na Aleksejeva naručila Ukrajina. Prema navodima FSB-a, muškarac osumnjičen da je pucao i ranio ruskog generala u Moskvi uhapšen je u Dubai. Identifikovan je kao Ljubomir Korba, ruski državljanin rođen 1960. godine u Ternopoljskoj oblasti u Ukrajini. FSB navodi da je Korba djelovao po nalogu Služba bezbjednosti Ukrajine i da je izručen Moskvi.

Ruske vlasti tvrde i da su identifikovale dvoje saučesnika, oboje ruskih državljana. Jedan od njih, Viktor Vasin, navodno je uhapšen u Moskva, dok je druga, Zinaida Serebritskaja, navodno pobjegla u Ukrajinu. Ove tvrdnje nijesu nezavisno provjerene, a jedini izvor za njih je ruski FSB. Svo troje se, prema navodima, suočava sa optužbama za koje je zaprijećena kazna doživotnog zatvora.

Povezanost s FSB-om

Bugarski istraživački novinar i rukovodilac istraga u portalu The Insider, Hristo Grozev, objavio je na društvenoj mreži X da jedan od osumnjičenih, Vasin, radi za kompaniju povezanu s FSB-om, koja se bavi proizvodnjom alata za nadzor.

„Viktor Vasin je najmanje do avgusta 2025. godine bio zaposlen kao ‘glavni stručnjak’ u NTC Atlasu, kompaniji koju je osnovao FSB, a koja je sada dio vojno-industrijskog giganta Rosteh“, napisao je Grozev.

Prema njegovim riječima, Vasin je diplomirao na ruskoj vojnoj akademiji za komandne komunikacije, što je navedeno u njegovoj biografiji iz 2014. godine.

An attempt on the life of Russian General Alekseev: The FSB has released surveillance camera footage taken immediately after the shooting.



The suspect is identified as Russian citizen Lyubomir Kobru - he was detained in the UAE and extradited to Russia.pic.twitter.com/6lGNU0UyPK — paolo (@paolobucci18)February 8, 2026

Ko je general Aleksejev?

Kremlj je 6. februara saopštio da je nepoznati napadač u Moskva više puta pucao na Aleksejev. Dan kasnije ruski državni mediji izvijestili su da je general, nakon uspješne operacije, došao svijesti. Aleksejev, rođen 1961. godine u sovjetskoj Ukrajina, prvi je zamjenik načelnika ruske vojne obavještajne službe (GRU) od 2011. godine.

Sjedinjene Američke Države uvele su mu sankcije 2016. godine zbog organizovanja „zlonamjernih sajber aktivnosti“ tokom američkih predsjedničkih izbora te godine, na kojima je Donald Tramp osvojio svoj prvi mandat. Kremlj mu je, prema navodima, naredne godine dodijelio titulu Heroja Ruske Federacije.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija takođe su optužili Aleksejeva za organizaciju napada hemijskim oružjem u Solsberi 2018. godine, čije su mete bili ruski dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova ćerka.