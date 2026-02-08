Sve veći broj Ukrajinaca razmatra opciju predaje Donbasa.

Sve veći broj Ukrajinaca, zbog iscrpljenosti ratom, razmatra predaju Donbasa, piše "New York Times". Nekada, pre početka izbijanja rata u Ukrajini, je ovo bilo nezamislivo, a sada je deo svakodnevnice kod sve većeg broja Ukrajinaca prema pisanju poznatog američkog lista, a to potvrđuju i ankete jer je broj onih koji ne podržavaju teritorijalne ustupke drastično opao.

"Meni je najvažniji mir. Ako bi predaja Donbasa značila konačan kraj rata, bila bih spremna da odem odavde. Podržala bih ovakvu odluku isključivo ako bi saveznici Ukrajini ponudili snažne garancije za bezbednost nakon rata", izjavila je za pomenuti američki list Hristina Jurčenko, žena koja je odrasla u Donbasu, na istoku Ukrajine.

Šta se dešava u ukrajinskom narodu?

Kako istražuje NYT, javno mnjenje u Ukrajini se dramatično promijenilo tokom ove četiri godine rata. Za dvije sedmice, tačnije 24 februara, rat Ukrajine i Rusije ulazi u petu godinu i trenutno se kraj ne nazire, uprkos mirovnim pregovorima koji se vode uz posredstvo Sjedinjenih Američkih Država

Ukrajina je do sada dobila usmene bezbjednosne garancije, okvirno postoje određeni dogovori, ali ništa još nije ozvaničeno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ne odustaje od Donbasa, što je postavio kao ultimativni zahtjev, uz neširenje NATO pakta na istok Evrope, odnosno da Ukrajina prije svega ne postane članica Alijanse, kao i zabranu dolaska stranih trupa u Ukrajinu

Tema Donbasa jedna je od najosjetljivijih u pregovorima koji su održani prethodne sedmice u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kijevski međunarodni institut za sociologiju je ubrzo nakon početka rata sproveo veliku anketu među Ukrajincima, a rezultati su tada pokazali da čak 82 odsto stanovništva smatra da ni pod kojim uslovima ne treba praviti teritorijalne ustupke. Danas je taj broj pao na svega 40 odsto, prema posljednjem istraživanju

