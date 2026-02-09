Ozbiljne optužbe iz Moskve nakon što su uhapšeni priznali krivicu za pokušaj ubistva Aleksejeva

Izvor: X/Printscreen/@wartranslated

Dvojica muškaraca su priznala krivicu u neuspjelom atentatu na ruskog generala, saopštila je ruska Federalna služba bezjbednosti (FSB).

General Vladimir Aleksejev koji je u petak ranjen tokom atentata u Moskvi, povratio je svijest posle operacije, navodi FSB.

Federalna služba bezbjednosti tvrdi da su dvojica muškaraca, osumnjičenih za pucnjavu na Aleksejeva, jednog od najviših ruskih vojnoobavještajnih zvaničnika, priznala da su delovala po naređenjima Službe bezbjednosti Ukrajine.

Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost u pokušaj atentata u petak.

Rusija navodi da je osumnjičeni napadač, ruski državljanin rođen u Ukrajini, ispitan nakon što je izručen iz Dubaija.

I osumnjičeni saučesnik je ispitan, a Federalna služba bezbjednosti saopštila je da su obojica priznala krivicu i iznijela detalje o pucnjavi, koja je, kako se tvrdi, "izvršena u ime SBU".

Kako je ranije objavljeno, Federalna služba bezbjednosti navodi da je poljska obavještajna služba bila uključena u regrutovanje napadača, prema navodima agencije Interfaks, iako nisu pruženi dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje.