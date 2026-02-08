SAD i Ukrajina planiraju brz referendum o mirovnom sporazumu, ali neriješena teritorijalna pitanja i bezbjednosne garancije otežavaju postizanje dogovora.

Pregovarački tim Sjedinjenih Američkih Država, predvođen posebnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kašnerom, zetom bivšeg predsjednika Donalda Trampa, prenijeli su ukrajinskim kolegama tokom nedavnih sastanaka u Abu Dabiju i Majamiju da bi referendum o mirovnom sporazumu trebalo da bude održan što prije.

Američki pregovarači ciljaju na postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine već do marta ove godine, uz organizaciju brzih izbora i referenduma u Ukrajini, prema više izvora upoznatih sa tokom razgovora. Ipak, stručnjaci smatraju da je taj vremenski okvir nerealan zbog neriješenih ključnih pitanja, prije svega statusa teritorija.

Prema predloženom planu, mirovni sporazum bio bi podnesen na referendum ukrajinskim glasačima, koji bi istovremeno glasali i na nacionalnim izborima, moguće već u maju. Ukrajinske izborne vlasti procjenjuju da bi organizacija izbora u sadašnjim uslovima trajala oko šest mjeseci i zahtijevala izmjene zakona, jer su izbori zabranjeni tokom vanrednog stanja. Pored toga, proces bi bio izuzetno skup, a Ukrajina insistira na primirju tokom kampanje kako bi se obezbijedio integritet referenduma.

Najveća prepreka brzom miru ostaje sudbina istočnog Donbasa. Rusija zahtijeva potpunu kontrolu nad cijelim područjem, dok Ukrajina i dalje drži značajan dio teritorije i smatra takav zahtjev neprihvatljivim. Slično je i sa nuklearnom elektranom Zaporožja, najvećom u Evropi, koja je pod ruskom kontrolom. Rusija je odbila američki predlog da Vašington preuzme nadzor nad postrojenjem i distribuira energiju objema stranama, insistirajući na vlastitoj kontroli.

Iako su Ukrajinci otvoreni za kreativna rješenja poput demilitarizovane zone ili slobodne trgovinske zone, izvori navode da u ključnim pitanjima teritorije nema pomaka. Većina stanovnika Ukrajine i dalje se protivi teritorijalnim ustupcima u zamjenu za bezbjednosne garancije, pokazuju ankete.

Pregovori su se nastavili nakon nedavnog oslobađanja 314 ratnih zarobljenika u Abu Dabiju, a naredni trilateralni sastanak očekuje se uskoro u Sjedinjenim Američkim Državama.

Najnoviji atentat na zamjenika šefa GRU-a Vladimira Aleksejeva dodatno je zakomplikovao atmosferu, dok Rusija i dalje insistira na vojnoj dominaciji pregovaračkog tima, predvođenog admiralom Igorom Kostjukovim. Ukrajina odbacuje optužbe Rusije o pokušaju sabotiranja pregovora, dok SAD nastoje ubrzati proces, iako mnogi analitičari ocjenjuju da je postizanje dogovora do marta gotovo nemoguće.