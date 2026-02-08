Ukrajinski predsjednik poručio da se rat finansira prihodima od nafte i gasa, te da Kijev ima pravo da udara i po izvorima novca agresora

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je energetska infrastruktura Rusije legitiman cilj ukrajinskih udara, jer se upravo prihodima od prodaje energenata finansira rat protiv Ukrajine.

Kako je naglasio, Ukrajina ne treba da bira između vojnih ciljeva i energetike države-agresora, jer su te dvije oblasti direktno povezane.

„Mi ne treba da biramo da li udaramo po vojnom cilju ili po energetici. Rusija prodaje tu energetiku, prodaje naftu, uzima novac i ulaže ga u oružje. A tim oružjem ubija Ukrajince“, poručio je Zelenski.

On je objasnio da, iz ugla Kijeva, u ovom ratu postoje samo dva logična pravca djelovanja – ili direktno uništavanje ruskog oružja, ili napadi na izvore finansiranja ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

„Šta treba da radi Ukrajinac? Postoje dva puta. Ili proizvodimo oružje i udaramo po njihovom oružju, ili udaramo po izvoru nastanka i uvećavanja njihovog novca. A izvor je energetika“, kazao je predsjednik Ukrajine.

Zelenski je istakao da svi objekti koji omogućavaju Rusiji da nastavi agresiju imaju legitiman vojni status sa stanovišta međunarodnog prava i odbrane Ukrajine.

„Eto šta se dešava. Sve je to za nas legitimna meta. I ko je nama mogao da uradi tako nešto sa ‘ruskim’? Niko“, zaključio je Zelenski.