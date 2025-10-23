Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je on zaslužan za zaustavljanje Benjamina Netanjahua u nastavku borbe u Gazi.

Izvor: YouTube/Pritnscreen/ CBS Evening News/ Donald J Trump

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je da je lično zaustavio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u nastavku borbi u Gazi, utvrdivši da bi se rat bez njegovog pritiska nastavio godinama.

"On bi jednostavno nastavio. Moglo je trajati godinama. I trajalo bi godinama. Ali ja sam ga zaustavio i svi su se ujedinili kada sam ga zaustavio“, rekao je Tramp u novom intervjuu za Tajm.

Kancelarija izraelskog premijera za sada nije komentarisala Trampove izjave.

Turbulentan odnos Trampa i Netanjahua

Tramp i Netanjahu javno su često hvalili jedan drugog, ali je američki predsjednik povremeno pokazivao frustraciju zbog Netanjahuove tvrde linije. U nedavnom obraćanju izraelskom parlamentu Tramp je rekao da izraelski lider "nije najlakša osoba za saradnju".

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

U intervjuu za Tajm, Tramp je rekao da je snažno pritiskao Netanjahua da prihvati njegov mirovni plan:

"Bibi, ne možeš da se boriš protiv cijelog svijeta. Možeš da vodiš pojedinačne bitke, ali svet je protiv tebe", rekao mu je Tramp.

Takođe je opisao izraelski napad na predstavnike Hamasa u Dohi, u Kataru, kao "užasan" i "taktičku grešku" Netanijahua. Međutim, dodao je da je upravo ogorčenje zbog tog napada "bilo jedan od ključnih razloga koji su nas sve ujedinili" i doveli do prekida vatre.

Trampova administracija pripisuje prekid vatre u Gazi svojoj spremnosti na diplomatski dijalog sa svim stranama, ali i na primjenu pritiska prema bliskim saveznicima, uključujući Izrael. To se pokazalo presudnim za sprovođenje Trampovog mirovnog plana u 20 tačaka. Ta spremnost na pritisak, rekao je Tramp, odnosi se i na pitanje Zapadne obale.

Pritisak na Izrael

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens napustio je Izrael nakon dvodnevne posjete tokom koje je pokušao da ojača krhki mirovni plan, dok se Izrael i Hamas međusobno optužuju za kršenje primirja. Tokom njegove posjete, krajnje desni izraelski poslanici predložili su zakon o aneksiji Zapadne obale. Vens ga je nazvao "veoma glupim političkim trikom" i uvredeom.

Izvor: Andreas Stroh / Alamy / Profimedia

"Politika Trampove administracije jeste da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu", izjavio je Vens.

Tramp je tu poruku dodatno naglasio: "Do toga neće doći, jer sam dao riječ arapskim državama. Izrael bi izgubio svu podršku Sjedinjenih Država ako bi se to dogodilo", rekao je za Tajm.

Iako značajan deo Netanijahuove koalicije, uključujući članove stranke Likud, podržava aneksiju, od takvih zahtjeva su odustali otkako je Tramp javno poručio da se tome protivi, prenosi Index. Ujedinjeni Arapski Emirati, ključni američki i izraelski saveznik u sprovođenju mirovnog plana za Gazu, poručili su da bi aneksija bila "crvena linija".

"Dijelimo zajedničke vrijednosti"

Netanijahu je, nakon sastanka sa Vensom, odbacio tvrdnje da je Izrael američki "protektorat" i poručio da zemlja donosi sopstvene bezbjednosne odluke.

"Želim to veoma jasno da kažem. Jedne nedelje tvrde da Izrael kontroliše Sjedinjene Države, a sledeće da SAD kontrolišu Izrael. To su besmislice. Imamo partnerstvo, savez dviju zemalja koje dele zajedničke vrijednosti i ciljeve", rekao je Netanijahu novinarima