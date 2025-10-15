Netanjahu o Trampovoj prijetnji Hamasu, izraelski premijer kazao u intervjuu CBS njuzu da će "nastati pravi pakao" ako se palestinska ekstremistička organizacija ne razoruža u okviru mirovnog sporazuma koji je predsjednik SAD postigao u Pojasu Gaze

Izvor: RONEN ZVULUN / POOL/REUTERS POOL

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada mirnom sprovođenju naredne faze sporazuma između Izraela i Hamasa, ali je naglasio da su uslovi američkog predsjednika Donalda Trampa u vezi sa tim "vrlo jasni", a to je da Hamas mora da se odrekne oružja i demilitarizuje se ili će "nastati pravi pakao".

"Složili smo se da damo šansu miru", rekao je Netanjahu juče u intervjuu za CBS njuz, dan nakon što je Tramp na kratko posjetio Tel Aviv kako bi pokrenuo prvu fazu svog mirovnog plana za Pojas Gaze od 20 tačaka, proglasivši pritom da je "rat završen".

Nakon što su živi izraelski taoci vraćeni, a počinju da stižu i tijela onih koje je Hamas ubio u zarobljeništvu, Netanjahu je kazao da demilitarizacija i razoružanje moraju da dođu na red.

"Prvo, Hamas mora da se odrekne oružja. I drugo, želite da budete sigurni da u Pojasu Gaze nema fabrika oružja. Da nema šverca oružja u Pojas Gaze. To je demilitarizacija", rekao je premijer Izraela američkoj televiziji.

Ko će razoružati Hamas?

Hamas je odbio da se odrekne oružja, a Tramp je upozorio u utorak da ako se palestinska ekstremistička organizacija ne razoruža slijedi akcija SAD.

"Mi ćemo ih razoružati. I to će se desiti brzo i možda nasilno. Ali oni će se razoružati", kazao je Tramp.

Netanjahu je voditelju CBS njuza rekao da je čuo Trampove riječi, parafrazirajući ih izrazom da će u tom slučaju "nastati pravi pakao".

"Pa, nadam se da neće. Nadam se da ćemo ovo moći da uradimo mirno. Svakako smo spremni da to učinimo", naveo je on.

Mirovni sporazum, koji je postigla Trampova administracija, obezbijedio je oslobađanje svih 20 preostalih živih izraelskih talaca u zamjenu za skoro 2.000 palestinskih zatvorenika i pritvorenika koje je držao Izrael.

Hamas je uz to u ponedeljak vratio ostatke četiri preminula izraelska taoca, a još četiri su predata u utorak, tako da ostaje još 20 koji treba da budu vraćeni.

Porodice talaca traže da se vrati telo svakog ubijenog

Forum talaca i nestalih porodica, organizacija koja predstavlja porodice talaca, pozvala je na obustavu mirovnog plana "dok se ne vrati svaka preminula osoba".

Tramp je u ponedeljak rekao da nisu pronađena i predata sva tijela.

Razmjena je bila ključni korak u sporazumu o okončanju dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze i trajnom miru u regionu u kojem sukobi traju već decenijama.

Plan takođe poziva na povlačenje Izraela iz djelova Pojasa Gaze i omogućuje da "sveobuhvatna pomoć bude odmah poslata" u enklavu u kojoj se Palestinci suočavaju sa glađu.

Ovim planom su takođe obuhvaćena, ali ne i riješena u potpunosti, osjetljivija pitanja poput posleratne uprave Pojasom Gaze, palestinske državnosti i razoružanja Hamasa.

Onim koji sumnjaju da želi mir, Netanjahu je poručio da pogledaju Avramove sporazume kojima je Izrael normalizovao odnose sa četiri zemlje Arapske lige.

"Imamo priliku da proširimo taj mir. To bi bio najveći dar koji možemo da donesemo narodu Izraela, narodu regiona i narodu svijeta ", zaključio je izraelski premijer.

Odmah nakon postizanja Trampovog mirovnog sporazuma došlo je do sukoba Hamasa i klana Dugmuš u Pojasu Gaze u kojem je najmanje 27 ljudi ubijeno, a palestinska ekstremistička organizacija izvodi i javne egzekucije neistomišljenika.

(Kurir.rs/CBS News/Preveo i priredio: N. V.)