Dva dana prije smrti, Džefri Epstin je ostavio poslednju poruku jednoj ženi, u kojoj se nazire njegov privatni plan i neočekivani poklon. Dokument pruža rijetki uvid u intimni dio života kontroverznog milijardera, dok mnogi detalji i dalje ostaju tajna.

Izvor: X/krassenstein

Mjesecima prije hapšenja pod optužbama za trgovinu ljudima radi se**ualnog iskorišćavanja, Džefri Epstin je odavao utisak da se napokon namjerava skrasiti.

Rukom pisana zabilješka na finansijskom dokumentu, koju je dugogodišnji neženja potpisao samo dva dana prije samoubistva u zatvoru, otkriva da je tadašnjoj djevojci Karini Šuljak dao dijamantski prsten od 32,73 karata "radi sklapanja braka".

Dokument potpisam dva dana pred smrt

Nakon smrti, Epstin je svojoj vjerenici planirao ostaviti i 100 miliona dolara, kao i sve svoje nekretnine, uključujući vilu na Menhetnu, stan u Parizu, ranč u Novom Meksiku i dva privatna ostrva na Američkim Devičanskim Ostrvima.

Ti detalji navedeni su u dokumentu poznatom kao "Fondacija iz 1953.", u kojem je ovaj milijarder i osuđeni pedofil sa dobrim vezama pobrojao ko će naslijediti njegovu imovinu, tada procijenjenu na 630 miliona dolara.

"Prije sklapanja ovog ugovora o povjerenju nikada nisam imao namjeru da razmatram brak. U slučaju da brak ne bude zaključan (konsummiran), poklanjam Karini Šuljak moj dijamantski prsten, sa pravougaono‑brušenim dijamantom od oko 32,73 karata, uz baguette‑brušene dijamante postavljene u platini", navodno piše na dokumentu.

Dokument je potpisao 8. avgusta 2019. dok je bio u pritvoru na Menhetnu zbog federalnih optužbi za trgovinu ljudima, a finalizovan je kasnije tog mjeseca. Iako se njegovo postojanje spominjalo u javno dostupnom testamentu i sudskim sporovima oko njegove ostavštine, sadržaj je godinama nakon njegove smrti ostao tajan.

Fondacija nikad nije stupila na snagu

"Fondacija iz 1953."zamijenila je prethodni dokument o finansijskom planiranju iz januara iste godine. Redigovane verzije oba dokumenta objavljene su u sklopu zbirke Epstinovih spisa temeljem Zakona o transparentnosti.

Zajedno, dokumenti dvije fondacije nude uvid u najuži krug osramoćenog finansijera, uključujući Šuljak, kao i njegov odnos sa bivšom djevojkom Evom Anderson Dabin i njenom najstarijom ćerkom, prenosi Index. Ništa u dokumentima ne upućuje na nedolično ponašanje bilo koje od navedenih osoba, od kojih su mnoge ranije identifikovane kao Epstinovi saradnici i koje su javno osudile njegove postupke.

"Fondacija iz 1953." nikada nije stupila na snagu. Osmislio ju je tako da se u nju sliva Epstinova imovina nakon što se riješe sva pitanja vezana za ostavštinu. U septembru 2025. godine, prema poslednjem javno dostupnom izvještaju, Epstinova ostavština raspolagala je sa oko 127 miliona dolara. Od njegove smrti, opterećena je sudskim sporovima i pregovorima sa povjeriocima. Kroz program odštete isplaćeno je 125 miliona dolara za više od 100 žrtava, a stotine miliona dolara potrošene su na poreze, nagodbe i druge troškove.

Karina Šuljak, po zanimanju stomatolog, najveća je korisnica "Fondacije iz 1953.". Ona je ujedno i poslednja osoba izvan zatvora na Menhetnu za koju se zna da je razgovarala sa Epstinom. Veče prije smrti proveo je 20 minuta u nesnimljenom telefonskom razgovoru sa njom, prema evidenciji Saveznog ureda za zatvore. Šuljak nije odgovorila na upite za komentar.