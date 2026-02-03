Bil Klinton i Hilari Klinton svjedočiće u kongresnoj istrazi o Džefriju Epstinu.

Bivši američki predsjednik Bil Klinton i demokratska predsjednička kandidatkinja iz 2016. godine Hilari Klinton svjedočiće u kongresnoj istrazi o pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, rekao je juče jedan zvaničnik.

Ova odluka bi mogla da spriječi planirano glasanje u Predstavničkom domu, koji je pod kontrolom republikanaca, o proglašenju dvoje istaknutih demokrata krivima za nepoštovanje Kongresa, što bi potencijalno moglo da dovede do krivičnih prijava.

Američko Ministarstvo pravde nedavno je objavilo milione internih dokumenata u vezi sa Epstinom, čime su otkrivene njegove veze sa mnogim istaknutim ličnostima iz politike, finansija, akademske zajednice i poslovnog svijeta, i prije i posle 2008. godine, kada je priznao krivicu za optužbe povezane sa prostitucijom.

Klintonovi: Istraga je usmjerena na zaštitu Trampa

Na pitanje da li će Predstavnički dom odložiti glasanje o nepoštovanju Kongresa u slučaju Klintonovih, predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson rekao je za Rojters da se "na tome trenutno radi".

Venčanje Donalda Trampa i Melanije, Klintonovi u gostima

"Advokati proučavaju detalje", naveo je.

Džonson je ranije pozdravio vijest da su bivši predsjednik i bivša državna sekretarka pristali da svjedoče. Odbor za nadzor Predstavničkog doma prošle nedelje preporučio je da se Klintonovi proglase krivima za nepoštovanje Kongresa zbog odbijanja da svjedoče o svom odnosu sa Epstinom.

Klintonovi su ponudili saradnju sa odborom, ali su odbili da se pojave lično, tvrdeći da je istraga stranački motivisana i usmjerena na zaštitu republikanskog predsjednika Donalda Trampa.

Bil Klinton je nekoliko puta letio Epstinovim avionom

"Pod zakletvom su vam rekli šta znaju, ali vas to ne zanima. Ipak, bivši predsjednik i bivša državna sekretarka biće tamo. Raduju se postavljanju presedana koji će važiti za sve“, rekao je na društvenim mrežama zamjenik šefa kabineta Klintonovih Anhel Urena.

Bil Klinton je nekoliko puta letio Epstinovim avionom početkom dvehiljaditih, nakon što je napustio funkciju. Izrazio je žaljenje zbog tog odnosa i rekao da nije znao ništa o Epstinovim kriminalnim aktivnostima. Republikanski kongresmen Džejms Komer, predsjednik Odbora za nadzor, rekao je juče da Klintonovi još nisu dali datum za svoja svjedočenja.

"Advokati Klintonovih rekli su da pristaju na uslove, ali oni i dalje nisu dovoljno precizirani, a datumi za svjedočenja nisu dostavljeni. Razjasniću uslove sa kojima se slažu, a zatim ću sa članovima odbora razgovarati o daljim koracima", rekao je Komer.

