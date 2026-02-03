Miroslav Lajčak, savjetnik za nacionalnu bezbjednost slovačkog premijera Roberta Fica, podnio je ostavku nakon što su u javnost procurele njegove poruke Džefrijem Epstinom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/YouTube/screenshot/Barbarian

Savjetnik za nacionalnu bezbjednost slovačkog premijera Roberta Fica podneo je u subotu ostavku nakon što su u javnost procurile poruke koje je razmjenjivao sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

"Kada sam danas ponovo pročitao te poruke, osjećao sam se kao budala. Bila je to privatna komunikacija, budimo iskreni. Ko bi bio srećan da cijela nacija čita njegove poruke? U najmanju ruku, pokazao sam lošu prosudbu", rekao je Miroslav Lajčak.

"Nije bilo kakvih nezakonitih radnji"

Lajčak, koji je u više Ficovih vlada obavljao funkciju slovačkog ministra spoljnih poslova, našao se pod pritiskom nakon što su u novim sudskim dokumentima objavljene njegove poruke sa Epstinom. U njima su, između ostalog, razmjenjivali neprimjerene komentare o ženama, dok su razgovarali i o Lajčakovim susretima sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

Poruke takođe sugerišu da je Lajčak predložio sastanak između Fica i nekadašnjeg Trampovog glavnog stratega Stiva Banona, što je on u radijskoj emisiji odlučno demantovao.

"Taj sastanak se nije dogodio… niti sam ga ja organizovao", naveo je Lajčak.

Iako je negirao bilo kakvu nezakonitu ili neprimjerenu radnju, Lajčak je ipak podnio ostavku, navodeći da to čini kako bi spriječio političke posledice po premijera Fica. Dodao je i da se "ne sjeća, pa stoga ne može potvrditi ni opovrgnuti autentičnost poruka".

Šta piše u porukama?

U razmjeni poruka iz oktobra 2018. Lajčak i Epstin komentarišu žene. Nakon što je Epstin poslao sliku, koja nije vidljiva u objavljenoj dokumentaciji, Lajčak mu odgovara: "Zašto me ne pozoveš na te igrice? Ja bih uzeo 'MI' djevojku".

"Ko ne bi. Možeš imati obje, nisam posesivan. I njihove sestre", odgovara Epstin.

Kasnije u razgovoru Epstin nagovara Lajčaka da zamoli Lavrova da mu nabavi majicu sa likovima Lavrova i Vitalija Čurkina, ruskog ambasadora pri UN-u koji je preminuo godinu ranije.

"Dobiješ majicu. Onda dobiješ djevojke", piše Epstin , s čime se Lajčak slaže.

, s čime se Lajčak slaže. Epstin zatim dodaje: "Bez šale, i njihove sestre su obe u bazenu".

"To nije fer!", odgovara Lajčak.

"Iako su sve mlađe od 30. Dakle. Vjerovatno premlade za tebe", poručio je Epstin .

. "Nemoj biti zločest. Ne poznaješ me u akciji", uzvraća Lajčak.

U mejlu upućenom Epstinu u novembru 2017. Lajčak ga moli da pomogne jednoj filmskoj producentkinji da se njen film nađe na užem spisku kandidata za Oskara te godine.

"Pokazao sam neprimjerenu komunikaciju"

Prema Lajčakovim riječima, Epstin je u to vrijeme bio poznata osoba koju su prihvatali političari na visokim funkcijama doživljavao ga je kao "vrijedan kontakt koji može otvoriti mnoga vrata".

"To me ne oslobađa odgovornosti. Pokazao sam lošu procjenu i neprimjerenu komunikaciju. Te poruke nisu bile ništa drugo nego djelovanje glupih muških ega, samodopadno muško dobacivanje", utvrdio je, osvrćući se na razgovore o ženama, prenosi Index.

Lajčak je takođe naglasio da je njegova komunikacija sa Epstinom bila ograničena isključivo na riječi, a ne na djela.

"Nije bilo nikakvih djevojaka… činjenica da neko komunicira sa se*sualnim predatorom ne čini ga seksualnim predatorom", poručio je, istovremeno osuđujući zločine koji su izašli na vidjelo nakon Epstinovog hapšenja 2019. godine.

Poruke su objavljene u petak u sklopu objave istražnih materijala američkog Ministarstva pravde povezanih sa slučajem Džefrija Epstina.