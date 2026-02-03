Donald Tramp negirao veze sa Epstinom i smatra da ima pametnija posla od toga.

Izvor: X/@disclosetv/YouTube/screenshot/Barbarian

Američki predsjednik Donald Tramp je prilikom obraćanja predstavnicima medija u ponedeljak 2. februara govorio o brojnim temama, a novinare je najviše interesovalo mišljenje američkog predsednika o novoobjavljenim spisima Džefrija Epstina, osuđenog sek**alnog predatora koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku. On smatra da ima pametnija posla od teme koja je potresla Sjedinjene Države i negirao je sve veze sa Epstinom.

"Nemam ništa sa Džefrijem Epstinom. Ako pogledate Ministarstvo pravde, oni su objavili 3 miliona stranica o tome o svemu što se navodno dogodilo.

Iskreno, mislim da bi oni trebalo da kažu: 'Imamo pametnija posla'. Bil Klinton, Bil Gejts... dosta ljudi ima pitanja o tome.

Ja bih rekao da se on (Epstin) udružio sa jednim piscem kako bih ja izgubio izbore. Zbog toga ja nemam veze sa njim.

Niko nije mario za njega dok je bio živ. Demokrate to forsiraju, sada im se to vraća, poput Bila Klintona", izjavio je Tramp.

NOW - Trump: "I have nothing to do with Jeffrey Epstein... Frankly the DOJ, I think, should just say: 'We have other things to do.'"pic.twitter.com/1xXHK45UjN — Disclose.tv (@disclosetv)February 2, 2026

Da podsjetimo, Donald Tramp se spominje više od 1.800 puta u novoobjavljenim stranicama o Epstinu. Fajlove je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u petak 30. januara ove godine.